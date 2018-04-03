Более 200 детей-сирот отдохнут на весенних каникулах с МОСГОРТУРом

2 апреля 65 детей, оставшихся без попечения родителей, отправились на отдых в детский центр в Евпатории. Еще 161 ребенок проведет весенние каникулы в Рязанской и Московской областях. Всего МОСГОРТУР организует весенние каникулы для 226 детей-сирот из девяти учреждений Департамента труда и социальной защиты населения.

«При подготовке программ смен и организации трансфера мы учитывали пожелания воспитателей детей. Например, некоторым детям с инвалидностью необходим специальный транспорт и особое питание. К организации отдыха будут привлечены «московские вожатые», которые имеют большой опыт работы с сиротами. Вместе с ними на сменах будут работать воспитатели и социальные педагоги детских домов и центров помощи семье и детям. Усиление кадрового состава позволит провести смены максимально безопасно и комфортно», — рассказал генеральный директор МОСГОРТУРа Василий Овчинников

Специально для весенних смен была адаптирована программа отдыха МОСГОРТУРа «Лагерь мастеров». Она включает творческие мастер-классы, знакомство с научными открытиями и историческими загадками.

Напомним, что с 2017 года МОСГОРТУР организовывает отдых детей-сирот из учреждений, подведомственных Департаменту труда и социальной защиты города Москвы. Зимой 2017-2018 года МОСГОРТУР организовал отдых для 850 детей-сирот.

Государственное автономное учреждение культуры города Москвы «МОСГОРТУР», подведомственное Департаменту культуры города Москвы, — крупнейший в России организатор детского отдыха полного цикла. Ежегодно с МОСГОРТУРом в загородных лагерях отдыхает более 60 000 детей, среди них: дети, отдыхающие по льготным путевкам Правительства Москвы , дети, достигшие успехов в учебной или творческой деятельности и коммерческие туристы.

Кроме того, МОСГОРТУР является крупнейшим работодателем для вожатых в России.

Ежегодно МОСГОРТУР готовит и трудоустраивает порядка 4000 вожатых. В 2016 и 2017 гг. вожатые МОСГОРТУРа названы лучшими вожатыми России по итогам международного конкурса «Вожатское сердце планеты».

МОСГОРТУР разрабатывает программы полезного отдыха. Акцент методического наполнения программ сделан на интеллектуальное и личностное развитие ребенка

МОСГОРТУР четырежды отмечен знаком качества «Лучшее детям».