Как купить путёвку в детский лагерь через интернет

В Калининграде стартовала электронная подача заявлений на покупку путёвок в детские загородные центры. В этом году на летнюю оздоровительную компанию выделено более 80-и миллионов рублей. На эти средства отремонтируют здания летних лагерей и закупят новую мебель.

В доме детского творчества «Родник» все компьютеры заняты родителями. Они одни из первых оформляют путёвку в детский загородный центр для своего ребёнка. Четырнадцатилетняя дочка Светланы Гончаровой отдыхает в лагере каждое лето. Самый любимый — Детский спортивный центр имени Валентины Терешковой.

Светлана Гончарова, житель Калининграда:

— Один раз попробовали, ребёнку очень нравится, поэтому ежегодно мы покупаем путёвку в загородный лагерь. Третий год мы подаём уже заявку в электронном виде. Очень удобная функция, всё доступно. Вот в этом году заявка принята под номером 10. Я очень рада.

Чтобы подать заявку на покупку путёвки, не обязательно даже выходить из дома. Достаточно иметь под рукой компьютер и доступ в интернет.

София Беренёва, корреспондент:

— Подать заявку можно на сайте калининградского комитета по образованию. Для этого нужно выбрать лагерь, смену и заполнить личные данные. Через три дня после подачи заявки на электронную почту придёт квитанция, которую можно оплатить в любом банке.

Этим летом детские оздоровительные лагеря примут около пяти с половиной тысяч отдыхающих. Примерно тысяча из них проведут там каникулы абсолютно бесплатно.

Татьяна Петухова , председатель комитета по образованию администрации Калининграда:

— Большее количество путёвок, именно бесплатных, мы обеспечиваем для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. И это путёвки в загородные центры. То есть, это практически тысяча путёвок.

Если подать заявку на покупку путёвки самостоятельно не получается, можно обратиться за помощью в дворцы творчества или детско-юношеские центры на улицах Молодёжной, Комсомольской, Сергеева и Судостроительной. Там каждому родителю помогут заполнить и отправить заявку.