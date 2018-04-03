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Как купить путёвку в детский лагерь через интернет
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Как купить путёвку в детский лагерь через интернет 

Вести Калининград 42 минуты назад
Фото: Вести Калининград
В Калининграде стартовала электронная подача заявлений на покупку путёвок в детские загородные центры. В этом году на летнюю оздоровительную компанию выделено более 80-и миллионов рублей. На эти средства отремонтируют здания летних лагерей и закупят новую мебель.
В доме детского творчества «Родник» все компьютеры заняты родителями. Они одни из первых оформляют путёвку в детский загородный центр для своего ребёнка. Четырнадцатилетняя дочка Светланы Гончаровой отдыхает в лагере каждое лето. Самый любимый — Детский спортивный центр имени Валентины Терешковой.
Светлана Гончарова, житель Калининграда:
— Один раз попробовали, ребёнку очень нравится, поэтому ежегодно мы покупаем путёвку в загородный лагерь. Третий год мы подаём уже заявку в электронном виде. Очень удобная функция, всё доступно. Вот в этом году заявка принята под номером 10. Я очень рада.
Чтобы подать заявку на покупку путёвки, не обязательно даже выходить из дома. Достаточно иметь под рукой компьютер и доступ в интернет.
София Беренёва, корреспондент:
— Подать заявку можно на сайте калининградского комитета по образованию. Для этого нужно выбрать лагерь, смену и заполнить личные данные. Через три дня после подачи заявки на электронную почту придёт квитанция, которую можно оплатить в любом банке.
Этим летом детские оздоровительные лагеря примут около пяти с половиной тысяч отдыхающих. Примерно тысяча из них проведут там каникулы абсолютно бесплатно.
Татьяна Петухова, председатель комитета по образованию администрации Калининграда:
— Большее количество путёвок, именно бесплатных, мы обеспечиваем для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. И это путёвки в загородные центры. То есть, это практически тысяча путёвок.
Если подать заявку на покупку путёвки самостоятельно не получается, можно обратиться за помощью в дворцы творчества или детско-юношеские центры на улицах Молодёжной, Комсомольской, Сергеева и Судостроительной. Там каждому родителю помогут заполнить и отправить заявку.
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