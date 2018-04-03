В МГТУ завершилась очередная смена детского лагеря «Страна профессий»

В последние дни лагерной смены ребята познакомились с профессией «Врач». Студенты лечебного факультета МГТУ прочитали интересную лекцию и провели практическое занятие на тему оказания первой медицинской помощи.

Участники лагеря посетили пожарную часть, где познакомились с профессией «Пожарный». Ребятам разрешили сесть за руль пожарной машины, поприсутствовать на тренировке подразделения. Эмоции переполняли всех.

«Кафедра технологии производства сельскохозяйственной продукции факультета аграрных технологий МГТУ организовала и провела интересное занятие по профессии «Овощевод». Дети посадили различные овощные культуры и забрали горшочки с посадками домой выращивать», рассказали в пресс-службе МГТУ.

Каждый день в отрядах шла работа по изготовлению макета города, ребята выполняли ее, по ходу знакомясь с сопутствующими профессиями.

Закрытие смены проходило в присутствии родителей участников лагеря. Все вместе просмотрели видеоролик о прожитой лагерной смене. Затем каждый участник лагеря презентовал свой замечательный макет и рассказал о выбранной профессии.