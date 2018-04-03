Ещё
В МГТУ завершилась очередная смена детского лагеря «Страна профессий»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В МГТУ завершилась очередная смена детского лагеря «Страна профессий» 

АиФ Адыгея 37 минут назад
Фото: АиФ Адыгея
В последние дни лагерной смены ребята познакомились с профессией «Врач». Студенты лечебного факультета МГТУ прочитали интересную лекцию и провели практическое занятие на тему оказания первой медицинской помощи.
Участники лагеря посетили пожарную часть, где познакомились с профессией «Пожарный». Ребятам разрешили сесть за руль пожарной машины, поприсутствовать на тренировке подразделения. Эмоции переполняли всех.
«Кафедра технологии производства сельскохозяйственной продукции факультета аграрных технологий МГТУ организовала и провела интересное занятие по профессии «Овощевод». Дети посадили различные овощные культуры и забрали горшочки с посадками домой выращивать», рассказали в пресс-службе МГТУ.
Каждый день в отрядах шла работа по изготовлению макета города, ребята выполняли ее, по ходу знакомясь с сопутствующими профессиями.
Закрытие смены проходило в присутствии родителей участников лагеря. Все вместе просмотрели видеоролик о прожитой лагерной смене. Затем каждый участник лагеря презентовал свой замечательный макет и рассказал о выбранной профессии.
АиФ Адыгея: последние новости
В Майкопе проходит фотовыставка «Выдох» Фаси Дзасежевой Эстрадный ансамбль «Оштен» дал концерт в ИК-2 УФСИН России по Адыгее В Адыгее будут создавать новые площадки для подготовки к сдаче ГТО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло34
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки1
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Тест: угадайте фильм по одному предмету1
Видео
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
00:58
Бузова ищет жениха через кастинг на ТВ
ТВ
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение