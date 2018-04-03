Дети из района Куркино нарисовали райских птиц

Весенний мастер-класс «Райские птицы» состоялся на днях в Центре творчества и досуга «Ростки» района Куркино.

Занятие провела Ольга Старчунова, художник с огромным опытом работы с подрастающим поколением, руководитель художественной студии «МАГИЯ РИСОВАНИЯ» и мастерской батика «ЗАДУМКА».

— В смешанной технике масляной пастели и акварели рисовали дети 4–6 лет, в технике росписи по ткани (холодный батик) — дети 8–13 лет, — рассказали в центре.

В результате у юных художников образовался настоящий весенний вернисаж. (ск)