В Москве заболеваемость ротавирусом выросла на 16%

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости . Заболеваемость ротавирусной инфекцией в Москве выросла на 16% в 2017 году, рассказала журналистам главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей департамента здравоохранения Москвы Людмила Мазанкова.

"Заболеваемость в Москве ротавирусной инфекцией не достигает каких-то очень высоких цифр, но тенденцию к росту из года в год мы наблюдаем. В 2017 году по сравнению с 2016 годом мы имеем прирост на 16%, эта цифра сама по себе говорит о том, что и больных становится больше, и наши возможности диагностировать, выделять возбудитель тоже расширяются", — рассказала специалист.

По словам Мазанковой, за последние годы заболевание стало протекать тяжелее, поражая детей младшего возраста с периода новорожденности.

"Наиболее тяжело они, конечно, болеют при первом случае инфекционного заболевания, а это происходит в основном в возрасте до 1-2 лет. Удельный вес детей этого возраста среди заболевавших ротавирусной инфекцией составляет наибольшие цифры, более 50-60%", — сказала специалист.