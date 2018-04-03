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В Москве заболеваемость ротавирусом выросла на 16%
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В Москве заболеваемость ротавирусом выросла на 16% 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Заболеваемость ротавирусной инфекцией в Москве выросла на 16% в 2017 году, рассказала журналистам главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей департамента здравоохранения Москвы Людмила Мазанкова.
"Заболеваемость в Москве ротавирусной инфекцией не достигает каких-то очень высоких цифр, но тенденцию к росту из года в год мы наблюдаем. В 2017 году по сравнению с 2016 годом мы имеем прирост на 16%, эта цифра сама по себе говорит о том, что и больных становится больше, и наши возможности диагностировать, выделять возбудитель тоже расширяются", — рассказала специалист.
По словам Мазанковой, за последние годы заболевание стало протекать тяжелее, поражая детей младшего возраста с периода новорожденности.
"Наиболее тяжело они, конечно, болеют при первом случае инфекционного заболевания, а это происходит в основном в возрасте до 1-2 лет. Удельный вес детей этого возраста среди заболевавших ротавирусной инфекцией составляет наибольшие цифры, более 50-60%", — сказала специалист.
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Дарья К., июль 2001, Удмуртская Республика Артур М., март 2000, Саратовская область Светлана К., июль 2011, Московская область
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