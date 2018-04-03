Россиянам могут разрешить обращаться за выплатой на первенца по месту проживания

Россиянам могут разрешить обращаться за выплатами по случаю рождения первого и второго ребёнка по месту фактического проживания. Соответствующий законопроект разработало Министерство труда , сообщается на портале проектов нормативно-правовых актов.

Изменения предлагается внести в Закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», подписанный президентом Владимиром Путиным 28 декабря 2017 года.

Документ с 1 января 2018 года вводит для малообеспеченных семей ежемесячную выплату по случаю рождения (усыновления) первого ребёнка. Помощь будет поступать до достижения ребёнком полуторалетнего возраста, её размер равен МРОТ региона, где проживает семья.

Кроме того, закон позволяет использовать средства материнского капитала для получения аналогичной выплаты по случаю рождения (усыновления) второго ребёнка.

Минтруд предлагает дополнить закон положением, которое позволит подавать заявление на получение выплаты не только по месту регистрации лица, имеющего право на получение помощи, но и по месту его фактического проживания.

Кроме того, ведомство предлагает при определении права на получение выплаты не учитывать рождённых ранее детей, если родители были лишены родительских прав в их отношении.