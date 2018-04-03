Челябинская полиция проверит информацию об издевательствах над ребёнком в садике

Челябинские полицейские проверят, действительно ли воспитатель детсада кормила ребёнка кашей, в которую его вырвало. Сотрудники городского управления МВД начали проверку по этому инциденту по материалам прокуратуры . Об этом 74.ru сообщила старший помощник прокурора Ленинского района Марина Сидорова.

Прокуратура завершила проверку по жалобе родителей на поборы и жестокость воспитателя. По её результатам заведующей детсадом внесли представление об устранении нарушений. В частности, руководителю напомнили, что по закону дети имеют право на бесплатное начальное общее образование, а также что все пожертвования должны быть сугубо добровольными.

— Руководитель предупреждена об административной ответственности за нарушение законодательства, — уточнила Марина Сидорова. — Кроме того, в представлении речь идёт и о воспитателе, на которую пожаловались родители. Во время проверки выявлены действия педагога, которые не отвечают её должностным обязанностям, инструкции и условиям трудового договора. Поставлен вопрос о привлечении воспитателя к дисциплинарной ответственности, это решение будет принимать заведующая.

Пока непонятно, какое именно наказание понесёт воспитатель, так как сейчас она в отпуске.

— Во время проверки всплыло много новой информации, о которой я не знала, — призналась заведующая детским садом. — Сейчас дожидаюсь выхода работника из отпуска, будем разговаривать. Только после этого можно будет решить, какие меры будут предприняты к воспитателю.

В прокуратуре добавили, что по информации о том, что педагог якобы заставила ребёнка есть кашу, в которую того вырвало, организована проверка в органах внутренних дел.

— Сотрудниками полиции будет проверяться наличие в действиях воспитателя состава преступления, предусмотренного статьёй 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением. — Прим. автора), — заключила представитель надзорного ведомства.

В пресс-службе управления МВД Челябинска корреспонденту 74.ru подтвердили, что материалы поступили в полицию, проводится проверка. Максимально по этой статье предусмотрено до трёх лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до пяти лет.

В начале марта в прокуратуру Ленинского района поступило сразу два заявления от родителей с жалобами на воспитателя старшей группы детского сада. В одном из них родители сообщали о поборах в группе, во втором — о непрофессионализме и жестокости воспитателя. В частности, одна из мам рассказала, что педагог очень жёстко заставляла детей съедать всё, что дают в садике, а когда одну из воспитанниц группы вырвало в тарелку с кашей, заставила ребёнка съесть её содержимое. Этот случай произошёл около двух лет назад, но родители заявили о нём только сейчас. По словам женщины, обратиться в прокуратуру после двух лет молчания пришлось из-за того, что претензий к воспитателю накопилось слишком много.