Челябинская полиция проверит информацию об издевательствах над ребёнком в садике 

Челябинские полицейские проверят, действительно ли воспитатель детсада кормила ребёнка кашей, в которую его вырвало. Сотрудники городского управления МВД начали проверку по этому инциденту по материалам прокуратуры. Об этом 74.ru сообщила старший помощник прокурора Ленинского района Марина Сидорова.
Прокуратура завершила проверку по жалобе родителей на поборы и жестокость воспитателя. По её результатам заведующей детсадом внесли представление об устранении нарушений. В частности, руководителю напомнили, что по закону дети имеют право на бесплатное начальное общее образование, а также что все пожертвования должны быть сугубо добровольными.
— Руководитель предупреждена об административной ответственности за нарушение законодательства, — уточнила Марина Сидорова. — Кроме того, в представлении речь идёт и о воспитателе, на которую пожаловались родители. Во время проверки выявлены действия педагога, которые не отвечают её должностным обязанностям, инструкции и условиям трудового договора. Поставлен вопрос о привлечении воспитателя к дисциплинарной ответственности, это решение будет принимать заведующая.
Пока непонятно, какое именно наказание понесёт воспитатель, так как сейчас она в отпуске.
— Во время проверки всплыло много новой информации, о которой я не знала, — призналась заведующая детским садом. — Сейчас дожидаюсь выхода работника из отпуска, будем разговаривать. Только после этого можно будет решить, какие меры будут предприняты к воспитателю.
В прокуратуре добавили, что по информации о том, что педагог якобы заставила ребёнка есть кашу, в которую того вырвало, организована проверка в органах внутренних дел.
— Сотрудниками полиции будет проверяться наличие в действиях воспитателя состава преступления, предусмотренного статьёй 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением. — Прим. автора), — заключила представитель надзорного ведомства.
В пресс-службе управления МВД Челябинска корреспонденту 74.ru подтвердили, что материалы поступили в полицию, проводится проверка. Максимально по этой статье предусмотрено до трёх лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до пяти лет.
В начале марта в прокуратуру Ленинского района поступило сразу два заявления от родителей с жалобами на воспитателя старшей группы детского сада. В одном из них родители сообщали о поборах в группе, во втором — о непрофессионализме и жестокости воспитателя. В частности, одна из мам рассказала, что педагог очень жёстко заставляла детей съедать всё, что дают в садике, а когда одну из воспитанниц группы вырвало в тарелку с кашей, заставила ребёнка съесть её содержимое. Этот случай произошёл около двух лет назад, но родители заявили о нём только сейчас. По словам женщины, обратиться в прокуратуру после двух лет молчания пришлось из-за того, что претензий к воспитателю накопилось слишком много.