Ещё
Опасный фон в новом детском саду в Селычке должны устранить к маю
Далее:
Читайте также:
Ещё

Опасный фон в новом детском саду в Селычке должны устранить к маю 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Якшур-Бодья. Удмуртия. В новом детском саду в Селычке Якшур-Бодьинского района проблема с превышения уровня опасного формальдегида остается не решенной. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Общероссийского народного фронта.
Напомним, что учреждение было закрыто в конце декабря 2017 года из-за двукратного превышение допустимых концентраций формальдегида в атмосферном воздухе.
Повторные замеры, проведенные 31 марта Центром гигиены и эпидемиологии Удмуртии, показали превышение опасного формальдегида в помещениях как на первом, так и втором этажах здания детского сада.
Региональный Роспотребнадзор поставил перед руководством учреждения до 1 мая устранить вредный фон. Если же он сохранится, детский сад снова может быть закрыт на 90 дней.
Активисты ОНФ порекомендовали администрации района разработать оперативный план действий по временному размещению детей.
Напомним, что в 2016 году в Балезино в детском саду «Солнышко» пришлось заменить ламинат на линолеум, потому что он был опасен для здоровья детей.
ИА «Сусанин»: последние новости
Качество жизни детей-сирот повысят в Удмуртии Численность населения Удмуртии с начала года сократилась на 826 человек Удмуртия перейдёт на новую схему диагностики туберкулёза у детей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки4
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло34
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?29
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Видео
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
00:58
Бузова ищет жениха через кастинг на ТВ
ТВ
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение