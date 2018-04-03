Опасный фон в новом детском саду в Селычке должны устранить к маю

Якшур-Бодья. Удмуртия. В новом детском саду в Селычке Якшур-Бодьинского района проблема с превышения уровня опасного формальдегида остается не решенной. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Общероссийского народного фронта.

Напомним, что учреждение было закрыто в конце декабря 2017 года из-за двукратного превышение допустимых концентраций формальдегида в атмосферном воздухе.

Повторные замеры, проведенные 31 марта Центром гигиены и эпидемиологии Удмуртии, показали превышение опасного формальдегида в помещениях как на первом, так и втором этажах здания детского сада.

Региональный Роспотребнадзор поставил перед руководством учреждения до 1 мая устранить вредный фон. Если же он сохранится, детский сад снова может быть закрыт на 90 дней.

Активисты ОНФ порекомендовали администрации района разработать оперативный план действий по временному размещению детей.

Напомним, что в 2016 году в Балезино в детском саду «Солнышко» пришлось заменить ламинат на линолеум, потому что он был опасен для здоровья детей.