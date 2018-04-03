На «Детландии» побывали юные жители Измайлова

Дети, занимающиеся в Центре культуры и спорта «Измайлово», успешно выступили на фестивале детского творчества.

Юные измайловцы, занимающиеся в младшей группе детского шоу-ревю «Степхаус» (Центр культуры и спорта «Измайлово»), в конце марта приняли участие во II межрегиональный Фестиваль детского творчества «Детландия». Мероприятие проходило на сцене театра Луны.

Измайловские танцоры подготовили и показали жюри танец «Прыг-скок дискотека», а также Мирослава выступила с номером «Коломбина». В итоге младшая группа детского шоу-ревю «Степхаус» и юная солистка стали лауреатами и дипломантами конкурса соответственно.

Педагоги и ребята ЦКС «Измайлово» уже успели поздравить своих «коллег» с успешным выступлением на сцене театра Луны.