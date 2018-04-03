Ещё
На «Детландии» побывали юные жители Измайлова
Далее:
Читайте также:
Ещё

На «Детландии» побывали юные жители Измайлова 

Управа района Измайлово города Москвы 55 минут назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Дети, занимающиеся в Центре культуры и спорта «Измайлово», успешно выступили на фестивале детского творчества.
Юные измайловцы, занимающиеся в младшей группе детского шоу-ревю «Степхаус» (Центр культуры и спорта «Измайлово»), в конце марта приняли участие во II межрегиональный Фестиваль детского творчества «Детландия». Мероприятие проходило на сцене театра Луны.
Измайловские танцоры подготовили и показали жюри танец «Прыг-скок дискотека», а также Мирослава выступила с номером «Коломбина». В итоге младшая группа детского шоу-ревю «Степхаус» и юная солистка стали лауреатами и дипломантами конкурса соответственно.
Педагоги и ребята ЦКС «Измайлово» уже успели поздравить своих «коллег» с успешным выступлением на сцене театра Луны.
Управа района Измайлово города Москвы: последние новости
Кулончики изготовила измайловская детвора В Измайлово 31 марта детский кружок "Игровая экология" пригласит москвичей на занятия Занимательный мастер-класс по химии посетили детсадовцы из Измайлово
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки4
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло34
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?29
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Видео
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
00:58
Бузова ищет жениха через кастинг на ТВ
ТВ
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение