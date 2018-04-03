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Кулончики изготовила измайловская детвора
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Кулончики изготовила измайловская детвора 

Управа района Измайлово города Москвы 55 минут назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Студия лепки «Жар-птица» провела для детей из Измайлово мастер-класс по лепке.
В студии «Жар-птица» школы №2094 в пятницу, 23 марта, состоялся мастер-класс по лепке, в котором приняли участие юные жители района. На занятиях школьники узнали, что некоторые вещи, сувениры, поделки при лепке получаются как настоящие произведения искусств.
Ребята слепили сердечки-кулоны, а также украсили их блестками. А после того, как поделки обожгли в специальной печке, и они приобрели совершенно твердое свойство, дети с удовольствием разобрали свои изделия. Поблагодарив педагога, они отправились дарить сувениры своим мамам.
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