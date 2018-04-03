Кулончики изготовила измайловская детвора

Студия лепки «Жар-птица» провела для детей из Измайлово мастер-класс по лепке.

В студии «Жар-птица» школы №2094 в пятницу, 23 марта, состоялся мастер-класс по лепке, в котором приняли участие юные жители района. На занятиях школьники узнали, что некоторые вещи, сувениры, поделки при лепке получаются как настоящие произведения искусств.

Ребята слепили сердечки-кулоны, а также украсили их блестками. А после того, как поделки обожгли в специальной печке, и они приобрели совершенно твердое свойство, дети с удовольствием разобрали свои изделия. Поблагодарив педагога, они отправились дарить сувениры своим мамам.