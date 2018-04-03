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Дарья К., июль 2001, Удмуртская Республика
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Дарья К., июль 2001, Удмуртская Республика 

РИА Новости 58 минут назад
Номер анкеты: 8w9j9-vsm3
Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Удмуртской республике: 8 8 (3412) 51-45-23.
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