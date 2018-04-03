Ещё
Получить пособие на первого ребенка станет проще
Далее:
Читайте также:
Ещё

Получить пособие на первого ребенка станет проще 

Российская Газета 54 минуты назад
Фото: Российская Газета
Документ предусматривает, что после его принятия получить пособие на первого ребенка можно будет не только по месту постоянной регистрации, но и по месту временной регистрации или фактического проживания. Таким образом, если счастливые родители «прописаны» в одном городе, а живут в другом, им не понадобится ехать за тысячи километров, чтобы получить положенное им пособие.
Также в законопроекте есть пункт: при определении права на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка не учитываются дети, в отношении которых ранее родители были лишены родительских прав.
Напомним, пособие на первого ребенка в размере прожиточного минимума «маленького человечка» начали платить в этом году на детей, рожденных с 1 января 2018 года. Основание для его получения — доход семьи ниже полутора прожиточных минимумов на одного члена.
Российская Газета: последние новости
Опубликовано видео последствий взрыва в Ереване Кубанский казачий хор даст концерты в Москве и Минске Вера Сторожева: Я боюсь в фильмах всяких социальных привязок
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки4
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло34
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?29
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Видео
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
00:58
Бузова ищет жениха через кастинг на ТВ
ТВ
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение