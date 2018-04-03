Получить пособие на первого ребенка станет проще

Документ предусматривает, что после его принятия получить пособие на первого ребенка можно будет не только по месту постоянной регистрации, но и по месту временной регистрации или фактического проживания. Таким образом, если счастливые родители «прописаны» в одном городе, а живут в другом, им не понадобится ехать за тысячи километров, чтобы получить положенное им пособие.

Также в законопроекте есть пункт: при определении права на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка не учитываются дети, в отношении которых ранее родители были лишены родительских прав.

Напомним, пособие на первого ребенка в размере прожиточного минимума «маленького человечка» начали платить в этом году на детей, рожденных с 1 января 2018 года. Основание для его получения — доход семьи ниже полутора прожиточных минимумов на одного члена.