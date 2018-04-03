Глава управы Алтуфьевского района обсудит с жителями летний детский отдых и мероприятия ко Дню победы

Традиционная встреча главы управы Алтуфьевского района Владимира Кузьменко с жителями состоится в среду, 18 апреля, в здании школы №1370 на Алтуфьевском шоссе. На повестку дня будут вынесены две темы — «О проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне» и «Об организации летнего отдыха детей и подростков района». Об этом сообщили в префектуре СВАО.

— После обсуждения главных тем жители района смогут задать актуальные вопросы устно или письменно, — отметили в префектуре.

Всех желающих будут ждать по адресу: Алтуфьевское шоссе, дом 60Б. Начало в 19.00. Вход свободный. (вт)