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Глава управы Алтуфьевского района обсудит с жителями летний детский отдых и мероприятия ко Дню победы
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Глава управы Алтуфьевского района обсудит с жителями летний детский отдых и мероприятия ко Дню победы 

Управа Алтуфьевского района 46 минут назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
Традиционная встреча главы управы Алтуфьевского района Владимира Кузьменко с жителями состоится в среду, 18 апреля, в здании школы №1370 на Алтуфьевском шоссе. На повестку дня будут вынесены две темы — «О проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне» и «Об организации летнего отдыха детей и подростков района». Об этом сообщили в префектуре СВАО.
— После обсуждения главных тем жители района смогут задать актуальные вопросы устно или письменно, — отметили в префектуре.
Всех желающих будут ждать по адресу: Алтуфьевское шоссе, дом 60Б. Начало в 19.00. Вход свободный. (вт)
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