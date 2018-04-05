Ещё
Руденя: Тверская область сформирует дорожную карту по развитию конкуренции
Далее:
Читайте также:
Ещё

Руденя: Тверская область сформирует дорожную карту по развитию конкуренции 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ТВЕРЬ, 5 апр — РИА Новости. В Тверской области будет сформирована дорожная карта по развитию конкуренции, сообщил губернатор области Игорь Руденя, принявший в четверг участие в заседании Госсовета, посвященного развитию конкуренции в регионах.
"Конкуренцию надо развивать в сфере производства товаров и услуг, прежде всего, для населения. Это касается здравоохранения, социальной защиты граждан. Конкуренция должна развиваться и в части оказания услуг в ЖКХ. Речь идет об управляющих и сервисных компаниях. Конкуренция может и должна развиваться в части образовательных учреждений — это частные детские сады, школы", — приводит пресс-служба правительства Тверской области комментарий Рудени.
В этой связи, отметил он, в дорожной карте по развитию конкуренции будет сделан акцент на региональные приоритетные направления — туризм, образование, инфраструктура, здравоохранение, социальная поддержка, а также развитие производств, среднего и малого бизнеса.
В пресс-службе напомнили, что одна из ключевых задач в 2018 году для Тверской области — поддержка местных сельхозтоваропроизводителей. На эти цели будет выделено свыше 1,7 миллиарда рублей в рамках госпрограммы «Сельское хозяйство» на 2017-2022 годы. Средства направят участникам рынка племенного животноводства, производства и реализации товарного картофеля, а также на кредитование малых форм хозяйствования, гранты начинающим фермерам.
Другие новости региона читайте здесь>>>
РИА Новости: последние новости
СК проверяет данные о ребенке, пострадавшем при падении в траншею в Крыму На Урале возбудили дело из-за нарушений при передаче сирот в приемные семьи В Ульяновске возбудили дело после смерти шестилетнего мальчика
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умницы-разумницы: порноактрисы с образованием44
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?1
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Как выглядели супермодели в 1950-е годы
Тест: кто озвучивал советские мультфильмы?3
Видео
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение