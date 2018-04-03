Власти Краснокамска начнут менять забор в детском саду, откуда дважды сбежали воспитанники, в 2018 году

3 апреля родителей четырех девочек, в марте сбежавших из краснокамского детского сада, пригласили на совещание в администрацию города. Там им рассказали, что делается для того, чтобы предотвратить новые побеги. Главная новость, которую озвучили мамам и папам — забор вокруг детского сада начнут строить не в 2019 году, как предполагалось ранее, а уже в 2018-м.

По словам начальника управления системой образования Краснокамского района Марины Перминовой, претензии прокуратуры были к недостаточно тщательному исполнению должностных инструкций воспитателями, слабому контролю руководства за их исполнением, малому количеству камер видеонаблюдения и проблемному забору.

— Сейчас в детском саду появились пять новых камер, из бюджета района выделены 600 тысяч рублей на строительство первой части забора. Конкурс по выбору подрядчика будет объявлен в мае, после этого начнутся работы. В 2019 году пройдет еще один или несколько конкурсов. В результате, общая стоимость забора составит более полутора миллионов рублей, — сообщила 59.ru Марина Перминова. — Воспитателям, из групп которых сбежали дети, был объявлен выговор. Вскоре они будут направлены на переподготовку. Выговор также сделали директору школы, в состав которой входит дошкольное учреждение. После побегов сменили руководителя детсада.

Ранее в детском саду стали запирать калитки и подняли выше кнопки, открывающие выходы из здания, чтобы дети не могли до них дотянуться. В скором времени в учреждении определят, где разместить пост вахтера, куда будут выводить изображения с камер видеонаблюдения. В детском саду будут тщательнее следить, чтобы после приезда машины с продуктами ворота не оставались открытыми.

Не все родители остались довольны изменениями в детском саду.

— Я считаю, что воспитателей надо было не отправлять на переподготовку, а уволить. По ним видно, что они устали от детей, — заявил папа одной из девочек.

В управлении системой образования Краснокамска, считают, что причин увольнять воспитателей не было.

— Обе воспитательницы ранее работали без нареканий. Они готовы выполнять все предъявленные к ним требования, — рассказала Марина Перминова.

Воспитанники сбегали из детского сада в Краснокамске дважды — 7 и 13 марта. После инцидентов корреспондент 59.ru побывал в учреждении и узнал, почему девочки могли совершить побег.