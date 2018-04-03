«Горящие» путёвки на отдых

Фото: Михаил Мойсеянчик

Заявки на отдых в муниципальных детских лагерях Владимира уже можно подавать. В этом году регистрация проходит в многофункциональном центре предоставления услуг (Октябрьский проспект, 47).

Чтобы оформить заявку с собой необходимо иметь паспорт, свидетельство о рождении ребёнка или паспорт подростка, справку с места работы родителя, СНИЛС, справку о прописке ребёнка.

Напомним, что в этом году первые смены в лагерях начнутся в начале лета. Муниципальные учреждения примут по 350 человек за одну смену — 2100 детей суммарно.

Со всеми нюансами регистрации можно ознакомиться на официальном сайте городского управления по делам молодёжи.