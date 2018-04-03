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Следователи заинтересовались торговлей приемными детьми в Екатеринбурге
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Следователи заинтересовались торговлей приемными детьми в Екатеринбурге 

Lenta.ru 10 часов назад
Фото: Lenta.ru
Следователи начали проверку данных о том, что органы опеки одного из районов Екатеринбурга требуют денег за усыновление приемных детей. Об этом во вторник, 3 апреля, сообщается на сайте управления СКР по Свердловской области.
Поводом для проверки стала публикация в издании The Insider от 30 марта, в которой рассказывалось о случаях вымогательств с будущих приемных родителей.
Сотрудники СКР уже опросили работников территориального органа опеки. Устанавливаются возможные пострадавшие от действий должностных лиц, изучается документация. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
The Insider писал, что руководство соцопеки Орджоникидзевского района Екатеринбурга требует несколько десятков тысяч рублей за одного ребенка. Кроме того, издание узнало о фактах обналичивания денежных средств, принадлежащих сиротам, а также о продаже их жилья. Журналисты поговорили с несколькими пострадавшими, юристами, а также работниками опеки.
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