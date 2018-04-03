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ГП поддерживает инициативу лишить детей права на отказ от обследования у психолога
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ГП поддерживает инициативу лишить детей права на отказ от обследования у психолога 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ поддерживает инициативу лишать школьников права отказываться от тестирования на употребление наркотиков и обследований у психологов. Об этом в ходе заседания президиума Координационного совета уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ заявила начальник управления по надзору за соблюдением прав несовершеннолетних Генпрокуратуры РФ Мария Зайцева.
"Отдельно [хочу] поддержать инициативу, которая давно уже высказывалась на совещаниях в правительстве, а нами [Генпрокуратурой] она была еще высказана в 2014 году, о необходимости снятия возможности отказа несовершеннолетнего от прохождения тестирования на употребление наркотических веществ, снятия согласия на проведение психолого-педагогической комиссии", — сказала она.
Представитель ведомства указала, что «родители и их дети, которые имеют нарушения в поведении и имеют склонность к совершению противоправных поступков, отказываются» от проведения таких обследований и продолжают обучение с другими детьми.
При этом Зайцева отметила, что в ходе проверок школ ведомством была выявлена не только нехватка психологов в образовательных организациях, но и «их некачественная, ненадлежащая подготовка».
Президиум Координационного совета детских омбудсменов обсуждает меры по обеспечению безопасности детей в образовательных учреждениях.
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