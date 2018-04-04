Полицейские и волонтеры разыскали пропавшего во Владивостоке 11-летнего школьника

В дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по городу Владивостоку (Первореченский район) поступило сообщение о пропаже 11-летнего мальчика. Подросток ушел в школу и не вернулся домой.

Полицейскими были организованы мероприятия, направленные на розыск несовершеннолетнего. Проверялись места сбора подростков, подъезды, чердаки и подвалы жилых домов, гаражные кооперативы, старые, заброшенные здания. Инспекторы по делам несовершеннолетних и участковые опрашивали родственников, знакомых и одноклассников пропавшего школьника. В проведении поисковых мероприятий участвовали кинологи со служебными собаками и волонтеры. Ориентировки о розыске пропавшего мальчика разместили в средствах массовой информации и социальных сетях.

В результате проведения поисковых мероприятий пропавший школьник был найден в районе одной из улиц города. Ребёнок пояснил, что собирался пойти домой пешком, но загулялся.

Установлено, что противоправных действий в отношении несовершеннолетнего не совершено. Его жизнь и здоровье вне опасности.

С несовершеннолетним и его матерью инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу.

Полиция благодарит всех неравнодушных граждан, волонтеров и представителей средств массовой информации за помощь в проведении поисковых мероприятий.