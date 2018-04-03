Стало известно, что случилось с пропавшим мальчиком во Владивостоке

Двенадцатилетний мальчик, которого объявили в розыск накануне вечером, найден живым и невредимым, сообщает PRIMPRESS.

Накануне соцсети облетело сообщение о пропаже 12-летнего мальчика. Сообщалось, что ребенок в 17:40 ушел с детской площадки в районе магазина «Счастливое детство» по улице Постышева и домой не вернулся.

Спустя несколько часов стало известно, что мальчик сам пришел домой.

Как пишут в соцсетях, оказалось, что школьник на деньги, которые ему дали на проезд, купил мороженое.

«И с Постышева до дома на Русской шел пешком, портфель забыл в районе почты на Кутузова — там где-то рядом площадка детская. Хорошо, что нашелся живой и здоровый», — пишут пользователи.