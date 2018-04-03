Ещё
Стало известно, что случилось с пропавшим мальчиком во Владивостоке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стало известно, что случилось с пропавшим мальчиком во Владивостоке 

Primpress 3 часа назад
Фото: Primpress
Двенадцатилетний мальчик, которого объявили в розыск накануне вечером, найден живым и невредимым, сообщает PRIMPRESS.
Накануне соцсети облетело сообщение о пропаже 12-летнего мальчика. Сообщалось, что ребенок в 17:40 ушел с детской площадки в районе магазина «Счастливое детство» по улице Постышева и домой не вернулся.
Спустя несколько часов стало известно, что мальчик сам пришел домой.
Как пишут в соцсетях, оказалось, что школьник на деньги, которые ему дали на проезд, купил мороженое.
«И с Постышева до дома на Русской шел пешком, портфель забыл в районе почты на Кутузова — там где-то рядом площадка детская. Хорошо, что нашелся живой и здоровый», — пишут пользователи.
Primpress: последние новости
Театр Горького готовится к премьере музыкально-мистической мелодрамы Бесплатный Владивосток: «Голоса Приморья», «Правила? Прочь!» и соревнования 2х2 Владивосток жалуется на «завоз» крупных тараканов в дома
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки21
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло36
10 российских фильмов, успешных в зарубежном прокате1
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?29
Видео
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
00:58
Бузова ищет жениха через кастинг на ТВ
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение