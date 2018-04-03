Село Деревянное на день осталось без детсада из-за эпидемии гриппа

Десятки жителей Деревянного не смогли отвести детей в дошкольное учреждение, потому что болезнь скосила всех поваров.

В редакцию портала «Карельские Вести» обратились жители села Деревянное. Люди рассказали, что накануне не смогли отвести детей в детский сад. Дошкольное учреждение закрылось неожиданно для родителей.

— В воскресенье вечером я получила сообщение от воспитателя нашей группы с информацией о том, что 2, 3 и 4 садик работать не будет. Я позвонила воспитателю, чтобы уточнить данную информацию. Воспитатель подтвердила, что сад будет закрыт три дня, однако более подробных сведений предоставить не смогла, — рассказала местная жительница Наталья Воробей. — Ситуация складывается так, что все работающие родители дошкольников села Деревянное должны придумывать, куда им на три дня пристроить своих детей возраста от полутора до шести лет, которых невозможно оставить дома одних.

По словам другого жителя села, внезапные закрытия детского сада — не редкость. Недавно дошкольное учреждение не приняло воспитанников из-за того, что на кухне заболели все повара. При этом, по нашим сведениям, садик посещают порядка ста детей. Журналист «ПТЗ говорит» связался с администрацией Деревянного и выяснил, что в этот раз детсад закрыли тоже из-за болезни работников пищеблока, причем в данном случае речь идет об эпидемии.

— Вот вы звоните, а я здесь сижу одна, причем нахожусь в отпуске и сама не до конца отошла от гриппа. Остальные все болеют, — рассказала сотрудница местной администрации.

В школе Деревянного подтвердили, что грипп вывели из строя обоих поваров детского сада. Об этом стало известно только в воскресенье вечером. Найти замену за ночь возможным не представлялось, поэтому пришлось закрыть дошкольное учреждение. Однако к сегодняшнему дню повара в садик найти удалось, и утром он открыл двери для воспитанников.