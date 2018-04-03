Ещё
Порядка 500 детей отдохнут в школьных лагерях Реутова в первую смену
Далее:
Читайте также:
Ещё

Порядка 500 детей отдохнут в школьных лагерях Реутова в первую смену 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Около 500 юных жителей Реутова отдохнут в школьных лагерях в первую смену, работа в учреждениях продлится с 30 мая по 28 июня, сообщил глава города Станислав Каторов.
«В этом (2018 году — ред.) году с 30 мая по 28 июня образовательные учреждения нашего города примут порядка 500 детей в школьные лагеря. Родители могли подать соответствующее заявление непосредственно в школе. По результатам его рассмотрения принималось решение об определении ребенка в лагерь на общих или льготных условиях. Последних в этом году будет 407 человек», — сказал Каторов.
Он добавил, что во время дневного пребывания ребята будут заниматься спортом, творчеством, посещать музеи, театральные показы, различные шоу и, конечно, набираться сил на новый учебный год.
По данным Реутовского информагентства, безопасность детей обеспечат на максимально высоком уровне. Во всех образовательных учреждениях проведут комплексные проверки. Во время отдыха в гости к школьникам будут приходить сотрудники пожарной части, они проведут инструктажи и учебные тренировки, объяснять, как нужно вести себя в случае непредвиденной ситуации.
По информации агентства, в 2018 году лагеря в Реутове разместятся в трех школах: МБОУ СОШ №1, №3, МАОУ СОШ №10.
РИАМО: последние новости
Около 6 тыс детей привили от ротавирусной инфекции в Москве за 2018 год Четырнадцать жителей Волоколамского района отправились в профилактории Детский омбудсмен Подмосковья призвала родителей не брать детей с собой на митинги
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки11
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло34
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?29
10 российских фильмов, успешных в зарубежном прокате
Видео
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
00:58
Бузова ищет жениха через кастинг на ТВ
ТВ
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение