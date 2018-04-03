Порядка 500 детей отдохнут в школьных лагерях Реутова в первую смену

Около 500 юных жителей Реутова отдохнут в школьных лагерях в первую смену, работа в учреждениях продлится с 30 мая по 28 июня, сообщил глава города Станислав Каторов

«В этом (2018 году — ред.) году с 30 мая по 28 июня образовательные учреждения нашего города примут порядка 500 детей в школьные лагеря. Родители могли подать соответствующее заявление непосредственно в школе. По результатам его рассмотрения принималось решение об определении ребенка в лагерь на общих или льготных условиях. Последних в этом году будет 407 человек», — сказал Каторов.

Он добавил, что во время дневного пребывания ребята будут заниматься спортом, творчеством, посещать музеи, театральные показы, различные шоу и, конечно, набираться сил на новый учебный год.

По данным Реутовского информагентства, безопасность детей обеспечат на максимально высоком уровне. Во всех образовательных учреждениях проведут комплексные проверки. Во время отдыха в гости к школьникам будут приходить сотрудники пожарной части, они проведут инструктажи и учебные тренировки, объяснять, как нужно вести себя в случае непредвиденной ситуации.

По информации агентства, в 2018 году лагеря в Реутове разместятся в трех школах: МБОУ СОШ №1, №3, МАОУ СОШ №10.