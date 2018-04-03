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На Ходынском бульваре заработала «анти-школа»
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На Ходынском бульваре заработала «анти-школа» 

Управа района Хорошевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
Первая смена детского клуба EMOJI совместно с досуговым центром «Рома» пройдет в торговом центре «Авиапарк» со 2 по 6 апреля. Это самый настоящий городской лагерь в формате «анти-школа» для детей 6–12 лет.
— Мы объединили все лучшие развлечения нашего центра, добавили квесты, бумажную дискотеку, ненавязчивый английский язык, химическое шоу и длинный список мастер-классов и удовольствий, чтобы сделать городской Camp для детей на целый день, пока вы на работе, — отметил представитель ТЦ.
Каждый день будет начинаться с танцевальной зарядки, игр с вожатыми и переходить в двухчасовые занятия английским языком с носителями и преподавателями школы Skyeng. Будет второй завтрак, вкусный обед, каждый день дети будут посещать площадки арендаторов и принимать участие в мастер-классах.
Городской лагерь работает с 9.00 до 19.00.
Напомним, ТЦ «Авиапарк» расположен на Ходынском бульваре, д. 4. (то)
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