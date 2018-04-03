Виновного накажем: уфимка выясняет, кто сломал руку их четырехлетнему сыну

В уфимском детском саду четырехлетний мальчуган сломал руку, об этом Ufa1 рассказала Зухра, мама ребенка.

— В 9 утра мне позвонила воспитательница и сказала, что Ильгиз упал в туалете. Она попросила срочно приехать в садик, мол, есть подозрения на перелом, — вспоминает Зухра.

Мама малыша сорвалась с работы и помчалась в детский сад, по дороге позвонила своему брату, чтоб позвать его на подмогу.

— Первым к ребенку подоспел брат, он то и оказал первую помощь маленькому Ильгизу. Следом приехала я и увезла сына в больницу, — рассказывает мама.

В детской больнице мальчику сделали рентген и наложили гипс. Только после этого семья отправилась домой. Восстанавливаться мальчик будет целый месяц.

— Сын рассказал другую версию о том, как все произошло. По словам Ильгиза, воспитательница толкнула его, после чего он упал, — переживает Зухра. — У меня нет причин не верить ребенку.

Уфимка решила разобраться, что же произошло на самом деле в тот день, но, по ее словам, руководство детского сада настаивало на своем.

— Помощь нам с ребенком не предложили, сказав, что персонал сделал все, что от него зависело, — сетует Зухра.

«Без разрешения Управления образования я комментарии давать не буду», — таков был ответ заведующей дошкольного учреждения.