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Виновного накажем: уфимка выясняет, кто сломал руку их четырехлетнему сыну
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Виновного накажем: уфимка выясняет, кто сломал руку их четырехлетнему сыну 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В уфимском детском саду четырехлетний мальчуган сломал руку, об этом Ufa1 рассказала Зухра, мама ребенка.
— В 9 утра мне позвонила воспитательница и сказала, что Ильгиз упал в туалете. Она попросила срочно приехать в садик, мол, есть подозрения на перелом, — вспоминает Зухра.
Мама малыша сорвалась с работы и помчалась в детский сад, по дороге позвонила своему брату, чтоб позвать его на подмогу.
— Первым к ребенку подоспел брат, он то и оказал первую помощь маленькому Ильгизу. Следом приехала я и увезла сына в больницу, — рассказывает мама.
В детской больнице мальчику сделали рентген и наложили гипс. Только после этого семья отправилась домой. Восстанавливаться мальчик будет целый месяц.
— Сын рассказал другую версию о том, как все произошло. По словам Ильгиза, воспитательница толкнула его, после чего он упал, — переживает Зухра. — У меня нет причин не верить ребенку.
Уфимка решила разобраться, что же произошло на самом деле в тот день, но, по ее словам, руководство детского сада настаивало на своем.
— Помощь нам с ребенком не предложили, сказав, что персонал сделал все, что от него зависело, — сетует Зухра.
«Без разрешения Управления образования я комментарии давать не буду», — таков был ответ заведующей дошкольного учреждения.
А в городской администрации пояснили, что сейчас в саду проводится проверка. Тем временем, женщина уже написала заявление в прокуратуру и намерена найти и наказать виновного.
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