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Костромская область стала одной из лучших по семейному устройству детей-сирот
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Костромская область стала одной из лучших по семейному устройству детей-сирот 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Костромская область — третья в ЦФО по семейному устройству детей-сирот. Только в прошлом году в замещающие семьи удалось устроить 208 ребят, сообщает пресс-служба губернатора.
Всего в Костромской области живут 1 тысяча 787 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 1 тысячу 634 воспитывают замещающие семьи.
Из 208 детей, устроенных в семьи в прошлом году, под опеку переданы 105 ребят, в приемные семьи — 78, усыновлены — 25.
С апреля этого года в каждом муниципалитете работают специалисты, реализующие полномочия по опеке и попечительству.
Главная задача, которую ставит департамент по труду и социальной защите населения Костромской области на 2018 год — это сохранение темпов семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — отметила директор департамента по труду и социальной защите Аурика ДРОЗДНИК.
Кроме того, будущие замещающие семьи могут пройти бесплатную подготовку по очной и очно-заочной форме обучения.
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