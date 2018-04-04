В клубе на Подольской родителям расскажут о правильном режиме дня для детей

В течение трех дней, 5, 6 и 7 апреля, в детском клубе «Подросток» на Подольской улице будут проходить профилактические беседы, на которых родителям расскажут о правильном режиме для ребенка.

— Цикл бесед «Режим дня для детей дошкольного возраста и его влияние на здоровье и развитие ребенка» приурочен ко Всемирному дню здоровья, который отмечается 7 апреля, — отметила руководитель клуба Людмила Стегалина

Встречи пройдут по адресу: улица Подольская, дом 25, кв. 1, станция метро «Марьино».

В четверг, 5 апреля, встреча начнется в 17.30, в пятницу, 6 апреля, — тоже в 17.30, а в субботу, 7 апреля, пройдут две встречи с родителями, которые будут начинаться в 10.00 и в 12.00. (то)