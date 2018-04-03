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Акция «Дети — детям»
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Акция «Дети — детям» 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 1 час назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
В югорской столице в Международный день детской книги прошла Акция «Дети — детям». В этот день дети с особенностями здоровья получили адресные поздравления от юных читателей городских библиотек и школьников-волонтёров. Вместе с поздравлениями детям вручили памятные подарки от библиотекарей: закладки, сделанные собственноручно библиотекарями, буклет «Моя любимая книга» и детская книга от югорской писательницы Натальи Пивоварчик «Сказки медвежонка Степана».
Принять участие в акции изъявили желание волонтеры школы №3 под руководством Аллы Шмидт. Юные читатели в сопровождении библиотекаря посетят некоторых ребят на дому. А ученики 3В класса школы №3 подарили детские книги для семей, состоящих в региональной общественной организации помощи детям с ограниченными возможностями «Солнце на ладони» Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
Напомним, что проведение акции было инициировано Городской централизованной библиотечной системой в рамках Недели детской и юношеской книги, которая в этом году посвящена Году добровольца в России.
Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска: последние новости
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