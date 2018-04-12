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Коньковцы поздравили пенсионеров и инвалидов с Пасхой
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Коньковцы поздравили пенсионеров и инвалидов с Пасхой 

Коньково 1 час назад
Фото: Коньково
В рамках проекта «Моя Забота» активные жители района устроили праздник для пожилых людей и маломобильных жителей района и вручили им подарки.
Представители Молодежной палаты Коньково подарили пенсионерам пасхальные куличи. А для ребят из школы № 1273 члены Молодежной палаты провели мастер-класс по изготовлению открыток, после чего ребята смастерили небольшие поздравительные послания и вручили их пенсионерам.
Настоятель Храма иконы Божьей Матери умягчения злых сердец отец Игорь принес каждому из присутствующих по разноцветному яичку и поздравил с праздником Светлой Пасхи. А потом состоялся небольшой концерт с чтением стихов и исполнением народных песен.
«Наши бабушки и дедушки остались очень довольны проведенным для них праздником. И для нас эта пасхальная неделя стала светлее и радостнее с улыбками наших пенсионеров и жителей района», — поделился впечатлением житель района Павел Другов.
Фото: kudamoscow.ru.
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