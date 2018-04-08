Патриарх Кирилл поздравил с Пасхой российских военных в Сирии 

По словам патриарха, российские военные в Сирии совершают «историческую миссию», чтобы враг не мог приблизиться к границам России и угрожать нашему народу.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с Пасхой российских военнослужащих, находящихся на авиабазе Хмеймим в Сирии. Телемост «Москва — Хмеймим» прошел в храме Христа Спасителя.
Патриарх подчеркнул, что решение России встать на борьбу с международным терроризмом «является очень мужественным», и без него Сирия бы погибла, а христианам пришлось покинуть места исторического проживания.
«Без такого решения погибла бы Сирия, христиане покинули бы места своего исторического проживания, но самое главное — враг приблизился бы к нашим границам и стал бы непосредственно угрожать нашему народу», — сказал патриарх Кирилл.
Он считает, что российские военные в Сирии совершают «деяние огромного исторического значения», помогают спасти людей от террора и гибели.
«Ваш воинский подвиг имеет не только политическое, гуманитарное значение, но и духовное — особенно, для нашей молодежи», — заявил патриарх.
Все военные также получили пасхальные подарки с иконами и куличами.