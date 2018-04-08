Патриарх Кирилл поздравил с Пасхой российских военных в Сирии

По словам патриарха, российские военные в Сирии совершают «историческую миссию», чтобы враг не мог приблизиться к границам России и угрожать нашему народу.

Патриарх подчеркнул, что решение России встать на борьбу с международным терроризмом «является очень мужественным», и без него Сирия бы погибла, а христианам пришлось покинуть места исторического проживания.

«Без такого решения погибла бы Сирия, христиане покинули бы места своего исторического проживания, но самое главное — враг приблизился бы к нашим границам и стал бы непосредственно угрожать нашему народу», — сказал патриарх Кирилл.

Он считает, что российские военные в Сирии совершают «деяние огромного исторического значения», помогают спасти людей от террора и гибели.

«Ваш воинский подвиг имеет не только политическое, гуманитарное значение, но и духовное — особенно, для нашей молодежи», — заявил патриарх.

Все военные также получили пасхальные подарки с иконами и куличами.