Присоединиться к акции «Дари радость на Пасху» может любой желающий

Сделать подарки подопечным благотворительных фондов на Пасху может любой желающий, приняв участие в акции «Дари радость на Пасху». Основная часть подопечных получит куличи и шоколадные яйца.

Для с людей медицинскими противопоказаниями предназначены другие подарки: книги для тяжелобольных детей в больницах, для страдающих диабетом — специальные диабетические сладости.

Сумма пожертвования на подарок на сайте акции составляет в этом году 57 рублей.

В этом году Русская Православная Церковь празднует Пасху 8 апреля. Священники, сестры милосердия, сотрудники и добровольцы православной службы помощи «Милосердие» проведут благотворительные мероприятия в пасхальные дни — они навестят одиноких стариков и инвалидов, тяжелобольных детей, пациентов городских больниц и бездомных и поздравят их с главным православным праздником, сообщает Диакония.ru.

«В этом году нам удалось собрать нужную сумму даже раньше, чем обычно, и это особенно радостно — видеть, что люди стремятся делиться пасхальной радостью с нуждающимися несмотря ни на что. Уже сейчас на собранные средства мы сможем поздравить более 17 тысяч людей, которые нуждаются в помощи и внимании», — говорит руководитель благотворительных программ службы помощи «Милосердие» Анна Белавина.