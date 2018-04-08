Собянин поздравил москвичей с Пасхой

"Святая Пасха вселяет в наши души уверенность и напоминает об абсолютной ценности любви и милосердия", — говорится в телеграмме Собянина.

Он пожелал москвичам радостного настроения, крепкого здоровья, благополучия, счастья и всего самого доброго.

Мэр напомнил, что пасхальные дни в столице будут отмечены фестивалем «Пасхальный дар», где все желающие проникнутся духом праздничного города.

В частности, Манежная и Тверская площади, площадь Революции, Тверской бульвар, Новый Арбат, Камергерский и Климентовский переулки откроют ярмарки с угощениями и сувенирами. Взрослые и юные посетители фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, где научатся делать пасхальные сувениры, изготавливать украшения и предметы декора, добавил мэр.

Он также отметил, что лейтмотивом фестиваля станет благотворительность. Мэр пояснил, что российские благотворительные фонды «Подари жизнь», «Артист», «Старость в радость», «Я есть», «Бюро добрых дел», «Детские сердца», «Доброе сердце», «Дети-бабочки» и другие организуют сбор средств для помощи детям-инвалидам, многодетным семьям, людям пожилого возраста и другим нуждающимся москвичам.