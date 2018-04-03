Мама купила дочери популярную игрушку, не подозревая о ее опасности

Почти все маленькие девочки обожают играть с косметикой. И действительно, ведь таким образом они хотят показать, что они такие же взрослые, как и их мама, когда наносит макияж.

Однозначно нельзя быть уверенным в том, что декоративная косметика не способна принести вред. В очередной раз это подтвердила ужасающая история с маленькой девочкой, которая после рассказа матери стала вирусной. Однажды Лидия Кравенс приобрела своей 3-летней малютке детский набор для макияжа. На коробке было указано, что набор можно использовать детям от 3 лет и он безопасен для них. Однако Лидия даже не могла подумать, что в итоге такая игрушка станет пыткой для ее дочери.

Женщина была уверена, что товар полностью безопасен для детей, ведь она купила его в детском магазине и на нем была отметка, которая подтверждала отсутствие токсичных элементов. Но в итоге игрушка вызвала сильную аллергическую реакцию у девочки. ​Вся ее кожа покрылась пузырями и сыпью, а врачи только рекомендовали родителям наблюдать за ходом раздражения.

Около недели девочка не могла нормально питаться, и только тогда врачи сказали, что ее необходимо госпитализировать.

Сейчас малышка идет на поправку, а Лидия пытается поделиться своей историей с большим количеством человек, чтобы обезопасить их детей от подобной ситуации. Как показала экспертиза, в товаре все же содержалось несколько опасных для здоровья веществ. Ужасает то, что эти вещества содержались в игрушке для детей.