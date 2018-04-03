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Мама купила дочери популярную игрушку, не подозревая о ее опасности
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Мама купила дочери популярную игрушку, не подозревая о ее опасности 

Anews 35 минут назад
Фото: Anews
Почти все маленькие девочки обожают играть с косметикой. И действительно, ведь таким образом они хотят показать, что они такие же взрослые, как и их мама, когда наносит макияж.
Однозначно нельзя быть уверенным в том, что декоративная косметика не способна принести вред. В очередной раз это подтвердила ужасающая история с маленькой девочкой, которая после рассказа матери стала вирусной. Однажды Лидия Кравенс приобрела своей 3-летней малютке детский набор для макияжа. На коробке было указано, что набор можно использовать детям от 3 лет и он безопасен для них. Однако Лидия даже не могла подумать, что в итоге такая игрушка станет пыткой для ее дочери.
Женщина была уверена, что товар полностью безопасен для детей, ведь она купила его в детском магазине и на нем была отметка, которая подтверждала отсутствие токсичных элементов. Но в итоге игрушка вызвала сильную аллергическую реакцию у девочки. ​Вся ее кожа покрылась пузырями и сыпью, а врачи только рекомендовали родителям наблюдать за ходом раздражения.
Около недели девочка не могла нормально питаться, и только тогда врачи сказали, что ее необходимо госпитализировать.
Сейчас малышка идет на поправку, а Лидия пытается поделиться своей историей с большим количеством человек, чтобы обезопасить их детей от подобной ситуации. Как показала экспертиза, в товаре все же содержалось несколько опасных для здоровья веществ. Ужасает то, что эти вещества содержались в игрушке для детей.
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