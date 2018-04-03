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Из детдома — в семью на каникулы
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Из детдома — в семью на каникулы 

Мир24 2 часа назад
Фото: Мир24
В Иркутской области второй раз проходит акция «Возьми ребенка на каникулы». Эта акция — совместный проект иркутских властей и фонда «Дети Байкала». Не оформляя опеку, иркутяне могут взять ребенка из детдома на каникулы и уикенд. В проекте участвуют только подростки с 12 лет. Главная задача проекта — подготовить воспитанников детдомов к взрослой жизни. За время проекта опыт жизни в семье получили уже 12 воспитанников детдомов. Два подростка благодаря проекту обрели новых родителей.
С каким багажом после каникул в семье подростки возвращаются в детский дом, в студии телеканала «МИР 24» рассказал семейный психолог Андрей Зберовский.
— С одной стороны, такая акция — благое дело. Даже неделя жизни в полноценной семье для воспитанников детских домов — подарок. С другой — как дети чувствуют себя, возвращаясь обратно с каникул?
Андрей Зберовский: Несмотря на то, что в последние годы государство мощно вкладывается в детские дома, поднимает уровень жизни там, все равно казенные стены — это не дом. Для ребенка, который там долго находится, любая возможность контактирования с семьей, это толчок к серьезному интеллектуальному, психологическому и культурному развитию. Происходит колоссальное расширение кругозора и социализация.
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Кроме того, люди, которые принимают участие в таких акциях, делают это не вдруг. Это люди, которые систематически ходят в детский дом, присматриваются, общаются. Такая двухнедельная акция ближе знакомит ребенка с потенциальными приемными родителями. Обе стороны замотивированы: ребенок, чтобы лучше учиться, а родители, чтобы быть достойным примером. После таких акций ребенка могут взять в семью насовсем.
— Как считаете, 12-летний подросток идет на семейные каникулы без надежды на усыновление или с ней?
Андрей Зберовский: Потенциальные опекуны и приемные родители побаиваются брать таких взрослых детей. Однако тестовый 10-дневный режим помогает снять многие опасения. Если становится понятно, что ребенок подлежит адаптации, что с ним можно выстраивать отношения, то родители скорее возьмут его в семью, даже если ему 12 лет.
Большая часть детей в детских домах, конечно, мечтает о семье, им хочется, чтобы и у них были мама и папа. На таких каникулах ребенок активно учится той жизни, о которой он мечтал. Ведь жизнь в семье — это тоже работа.
Полную версию интервью смотрите в видеоролике.
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