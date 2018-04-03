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Дошкольники и воспитатели из Бибирева создали электронный музей «Русская матрешка»
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Дошкольники и воспитатели из Бибирева создали электронный музей «Русская матрешка» 

Управа района Бибирево 2 часа назад
Фото: Управа района Бибирево
Дети и воспитатели дошкольного отделения № 2 школы «Многопрофильный комплекс Бибирево» создали электронный музей «Русская матрешка» в рамках городского проекта «Необычное в обычном». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Основная цель этого проекта — повышение качества дошкольного образования, создание единого информационного образовательного пространства, осуществление деятельности с использованием электронного ресурса и решение творческих задач, — пояснили в администрации ШМК «Бибирево».
Музей «Русской матрешки» создавался в группе в течение трех месяцев. В сборе экспонатов принимали участие сотрудники, дети и их родители. В процессе создания музея были сделаны видеофайлы «Мини-экскурсия по музею», «Образовательная деятельность с экспонатами музея», а также «Самостоятельная деятельность детей с экспонатами музея». (вт)
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