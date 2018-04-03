Ещё
Детский день на фестивале комиксов KomMissia
Далее:
Читайте также:
Ещё

Детский день на фестивале комиксов KomMissia 

Ezhikezhik.ru 2 часа назад
Фото: Ezhikezhik.ru
8 апреля в Музее Москвы пройдет Детский день Фестиваля рисованных историй «КомМиссия». В этот день в музее с 10 утра до 7 вечера издательства будут выставлять свои книги, также будет организован гараж-сейл, на котором можно продать или игрушки и комиксы.
В этот день в музей приедет художник Пау из Испании, чьи книги для детей выпускает издательство «Фабрика комиксов». Посетителей ждёт первая в России детская аллея авторов и детское косплей-шоу. А родителей — встречи с издателями детских комиксов, лекции об использовании комиксов в образовании и педагогической работе.
Встречи с известными комиксистами, награждение молодых авторов, творческие встречи, говорилки и рисовалки — все это и многое другое в программе Детского дня.
Большинство мероприятий этого дня ориентировано на посетителей 12+.
События пройдут в 3 корпусе Провиантских складов (Зубовский бульвар, д. 2) на 1 этаже.
Ezhikezhik.ru: последние новости
Рыбаков Фонд проведет открытую лекцию про общение дошкольников со сверстниками Выставка «Зачем ребенку медведь?» в «Царицыно» Проект PKBOO
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки13
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло34
10 российских фильмов, успешных в зарубежном прокате1
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?29
Видео
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
00:58
Бузова ищет жениха через кастинг на ТВ
ТВ
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение