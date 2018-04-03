Детский день на фестивале комиксов KomMissia

8 апреля в Музее Москвы пройдет Детский день Фестиваля рисованных историй «КомМиссия». В этот день в музее с 10 утра до 7 вечера издательства будут выставлять свои книги, также будет организован гараж-сейл, на котором можно продать или игрушки и комиксы.

В этот день в музей приедет художник Пау из Испании, чьи книги для детей выпускает издательство «Фабрика комиксов». Посетителей ждёт первая в России детская аллея авторов и детское косплей-шоу. А родителей — встречи с издателями детских комиксов, лекции об использовании комиксов в образовании и педагогической работе.

Встречи с известными комиксистами, награждение молодых авторов, творческие встречи, говорилки и рисовалки — все это и многое другое в программе Детского дня.

Большинство мероприятий этого дня ориентировано на посетителей 12+.

События пройдут в 3 корпусе Провиантских складов (Зубовский бульвар, д. 2) на 1 этаже.