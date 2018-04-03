Чаще всего преступления против детей совершают неплательщики алиментов — исследование Росстата

Печальную статистику по преступлениям против детей привел Росстат . В ведомстве подсчитали, что лидерами антирейтинга стали злостные алиментщики.

Как стало известно «КВ», эксперты Росстата исследовали состояние преступности в отношении несовершеннолетних за 2017 год. Первую строчку заняли те, кто получил уголовный срок за неуплату средств на содержание детей. Таких горе-родителей оказалось почти 55 тысяч человек. Причем по данным статистического ведомства это на 198 процентов больше по сравнению с 2016 годом. Кроме того, выросло за прошлый год число и ряда других правонарушений против детей и подростков.

КОЛИЧЕСТВО ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ДЕТЕЙ

Вид преступления 2017 год (разница в % по сравнению с 2016 годом)

Неуплата алиментов — 54 759 (+98,7)

Половое сношение с ребенком до 16 лет — 4988 (+11,1)

Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка — 1620 (-11,2)

Вовлечение детей в преступную деятельность — 1734 (+10,9)

Разглашение тайны усыновления — 8 (+14,3)

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