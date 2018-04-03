Третьеклассники из Дмитровского района стали победителями городского «книжного» конкурса

Ученики 3 «Б» класса школы № 771 Дмитровского района стали победителями городского конкурса «Лоцманы книжных морей». Конкурс прошел в рамках 75-й Недели детской книги во Дворце пионеров на Воробьевых горах. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Ребята посетили более 10 познавательных площадок, посвященных произведениям классической и современной детской литературы, — рассказал представитель администрации. — Кроме того, на фестивале выступили детские писатели, актеры театра и кино, а также детские творческие коллективы с театрализованной литературной программой «Герои книг на экране».

Напомним, школа № 771 находится по адресу ул. Софьи Ковалевской, дом 8а. (мю)