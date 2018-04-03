Ещё
«Детская площадка» Ирины Богушевской
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Детская площадка» Ирины Богушевской 

Партнерский материал 1 час назад
Фото: партнерский материал
«Детская площадка» Ирины Богушевской — это место встречи очень серьёзных музыкантов с очень смешными и добрыми детскими песнями, и каждая такая встреча — фейерверк живой музыки и импровизации!
«Детская площадка» — это интерактивное шоу, увлекательное путешествие по жанрам и стилям, в котором дети становятся полноправными участниками действия: отгадывают загадки, подсказывают взрослым, подпевают, хлопают и топают, а иногда даже мычат и мяукают! И попутно слушают, как звучат кантри, фокстрот и буги-вуги.
А еще знакомятся с музыкальными инструментами: барабаны и бас, гитара и рояль, флейта и кларнет — где еще вы услышите весёлые детские песни в таком серьёзном исполнении? И где ещё узнаете, что такое «Чики-пых», почему всё в этой жизни сбывается не сразу и как солнце делает зарядку?
Многие песни из этой программы уже записаны в студии и вышли на иллюстрированных пластинках «Детская площадка №1» и «№2». Проект получил не только прекрасные отзывы детей и родителей, но и Национальную премию индустрии детских товаров как лучшее детское издание 2012 года.
А обозреватель газеты «Коммерсант» Борис Барабанов в 2016-м написал, что это «Лучшие детские песенки из тех, что появились в новом веке без опоры на мультики или кино». Как поющий продюсер и аранжировщик Ирина Богушевская очень этим гордится. Но этого мало: год назад она сама дебютировала на «Детской площадке» в качестве автора, примкнув к дружному тандему писателя Андрея Усачёва и композитора Александра Пинегина. И теперь они пишут новые песни в шесть рук! Так что помимо любимых хитов в программе обязательно будут премьеры!
14 и 15 апреля, ЦДХ
Начало в 12.30
Концерт идет в двух отделениях по 45 минут с антрактом.
Стоимость билетов: 800 — 2000 руб.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки15
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло34
10 российских фильмов, успешных в зарубежном прокате1
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?29
Видео
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
00:58
Бузова ищет жениха через кастинг на ТВ
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение