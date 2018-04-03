«Детская площадка» Ирины Богушевской

«Детская площадка» Ирины Богушевской — это место встречи очень серьёзных музыкантов с очень смешными и добрыми детскими песнями, и каждая такая встреча — фейерверк живой музыки и импровизации!

«Детская площадка» — это интерактивное шоу, увлекательное путешествие по жанрам и стилям, в котором дети становятся полноправными участниками действия: отгадывают загадки, подсказывают взрослым, подпевают, хлопают и топают, а иногда даже мычат и мяукают! И попутно слушают, как звучат кантри, фокстрот и буги-вуги.

А еще знакомятся с музыкальными инструментами: барабаны и бас, гитара и рояль, флейта и кларнет — где еще вы услышите весёлые детские песни в таком серьёзном исполнении? И где ещё узнаете, что такое «Чики-пых», почему всё в этой жизни сбывается не сразу и как солнце делает зарядку?

Многие песни из этой программы уже записаны в студии и вышли на иллюстрированных пластинках «Детская площадка №1» и «№2». Проект получил не только прекрасные отзывы детей и родителей, но и Национальную премию индустрии детских товаров как лучшее детское издание 2012 года.

А обозреватель газеты «Коммерсант» Борис Барабанов в 2016-м написал, что это «Лучшие детские песенки из тех, что появились в новом веке без опоры на мультики или кино». Как поющий продюсер и аранжировщик Ирина Богушевская очень этим гордится. Но этого мало: год назад она сама дебютировала на «Детской площадке» в качестве автора, примкнув к дружному тандему писателя Андрея Усачёва и композитора Александра Пинегина . И теперь они пишут новые песни в шесть рук! Так что помимо любимых хитов в программе обязательно будут премьеры!

14 и 15 апреля, ЦДХ

Начало в 12.30

Концерт идет в двух отделениях по 45 минут с антрактом.

Стоимость билетов: 800 — 2000 руб.