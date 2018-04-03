Волонтеры Пскова начали проект, помогающий детям с нарушениями развития выбрать профессию

ПСКОВ, 3 апреля. / ТАСС /. Волонтеры из молодежного центра Пскова во вторник запустили проект «Инклюзивная профориентация», в рамках которого помогают детям с отклонениями психического и умственного развития определиться с будущей профессией. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"В Пскове стартовал проект «Инклюзивная профориентация», организатором которого является Псковский городской молодежный центр", — отмечают представители муниципалитета.

Псковская коррекционная школа №2 первой приняла участие в проекте.

Волонтеры рассказали воспитанникам учреждения о существующих профессиях, продемонстрировав специально разработанный мультфильм, рассказывающий о важности профессионального выбора. Об этом сообщила ТАСС сотрудница молодежного центра, куратор проекта, Ольга Безъязычная.

"Это мультфильмы, они созданы специально, чтобы дети могли определиться с профессией. Там сюжет про двух братьев, про старшего и младшего. Младший брат все не может определиться с профессией, а старший возит его по разным друзьям и знакомым, учреждениям, где ему рассказывают о важности каждой профессии. Мы взяли именно рабочие профессии, так как высшее образование не подходит", — сказала собеседница агентства.

Она также добавила, что в рамках проекта планируется организовать встречи с родителями, чьи дети имеют отклонения психического и умственного развития.

"На встречах мы информируем родителей о возможностях дальнейшего обучения и трудоустройства детей на базе псковских «Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов имени Шмитца», организуем экскурсии для подростков и их родителей или опекунов в мастерские", — сказала Безъязычная.

Проект «Инклюзивная профориентация» получил в 2018 году грантовую поддержку от Росмолодежи в размере 300 тыс. рублей. На эти деньги волонтеры планируют приобрести мультимедийную технику для трансляции видеороликов, а также закупить новые выпуски мультфильмов. Все занятия с воспитанниками коррекционных школ активисты молодежного центра проводят бесплатно. До конца года в проекте должны поучаствовать более 200 ребят и около 100 их родителей.