Ещё
Волонтеры Пскова начали проект, помогающий детям с нарушениями развития выбрать профессию
Далее:
Читайте также:
Ещё

Волонтеры Пскова начали проект, помогающий детям с нарушениями развития выбрать профессию 

ТАСС 1 час назад
ПСКОВ, 3 апреля. /ТАСС/. Волонтеры из молодежного центра Пскова во вторник запустили проект «Инклюзивная профориентация», в рамках которого помогают детям с отклонениями психического и умственного развития определиться с будущей профессией. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
"В Пскове стартовал проект «Инклюзивная профориентация», организатором которого является Псковский городской молодежный центр", — отмечают представители муниципалитета.
Псковская коррекционная школа №2 первой приняла участие в проекте.
Волонтеры рассказали воспитанникам учреждения о существующих профессиях, продемонстрировав специально разработанный мультфильм, рассказывающий о важности профессионального выбора. Об этом сообщила ТАСС сотрудница молодежного центра, куратор проекта, Ольга Безъязычная.
"Это мультфильмы, они созданы специально, чтобы дети могли определиться с профессией. Там сюжет про двух братьев, про старшего и младшего. Младший брат все не может определиться с профессией, а старший возит его по разным друзьям и знакомым, учреждениям, где ему рассказывают о важности каждой профессии. Мы взяли именно рабочие профессии, так как высшее образование не подходит", — сказала собеседница агентства.
Она также добавила, что в рамках проекта планируется организовать встречи с родителями, чьи дети имеют отклонения психического и умственного развития.
"На встречах мы информируем родителей о возможностях дальнейшего обучения и трудоустройства детей на базе псковских «Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов имени Шмитца», организуем экскурсии для подростков и их родителей или опекунов в мастерские", — сказала Безъязычная.
Проект «Инклюзивная профориентация» получил в 2018 году грантовую поддержку от Росмолодежи в размере 300 тыс. рублей. На эти деньги волонтеры планируют приобрести мультимедийную технику для трансляции видеороликов, а также закупить новые выпуски мультфильмов. Все занятия с воспитанниками коррекционных школ активисты молодежного центра проводят бесплатно. До конца года в проекте должны поучаствовать более 200 ребят и около 100 их родителей.
ТАСС: последние новости
Илзе Лиепа проведет занятия с учениками центра одаренных детей в Тульской области Правительство будет постоянно ужесточать требования к питанию детей Власти Волоколамска рекомендовали оставить детей утром дома из-за неприятного запаха
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки15
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло34
10 российских фильмов, успешных в зарубежном прокате1
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?29
Видео
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
00:58
Бузова ищет жениха через кастинг на ТВ
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение