Юным косино-ухтомцам рассказали о Сергее Михалкове

В минувшую субботу в кожуховской библиотеке №101 говорили о любимом детском писателе Сергее Михалкове , которому бы исполнилось в эти дни 105 лет. На мероприятие пришли дети со своими родителями.

Главный библиограф библиотеки на Лухмановской Т. Пестова, предложила юным гостям вспомнить стихи любимого поэта. Ребята назвали и «Дядю Степу», и «Азбуку», и «А что у вас?» Вслух продекламировали стих «Мы с приятелем» — о двух мальчиках, которые жили в одной коммунальной квартире и держали дома целый зоопарк, в том числе у них жили «два ужа и два ежа».

Татьяна Пестова показала детям, как мастерить незамысловатую поделку по мотивам стихотворения — ежика с яблоком. Материалом для изготовления игрушки стала картонная тарелка с рифлеными краями и цветная бумага. Увидев разноцветную бумагу, дети включили фантазию. Чей-то ежик нес конфету, чей-то — вишенку, чей-то — гриб. Были ежи, несущие на своих колючках все сразу.

Дети с интересом фотографировались со своими работами. И готовились к следующему мастер-классу, который состоится, как обычно, в будущую субботу в 15 часов.