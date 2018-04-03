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Юным косино-ухтомцам рассказали о Сергее Михалкове
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Юным косино-ухтомцам рассказали о Сергее Михалкове 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
В минувшую субботу в кожуховской библиотеке №101 говорили о любимом детском писателе Сергее Михалкове, которому бы исполнилось в эти дни 105 лет. На мероприятие пришли дети со своими родителями.
Главный библиограф библиотеки на Лухмановской Т. Пестова, предложила юным гостям вспомнить стихи любимого поэта. Ребята назвали и «Дядю Степу», и «Азбуку», и «А что у вас?» Вслух продекламировали стих «Мы с приятелем» — о двух мальчиках, которые жили в одной коммунальной квартире и держали дома целый зоопарк, в том числе у них жили «два ужа и два ежа».
Татьяна Пестова показала детям, как мастерить незамысловатую поделку по мотивам стихотворения — ежика с яблоком. Материалом для изготовления игрушки стала картонная тарелка с рифлеными краями и цветная бумага. Увидев разноцветную бумагу, дети включили фантазию. Чей-то ежик нес конфету, чей-то — вишенку, чей-то — гриб. Были ежи, несущие на своих колючках все сразу.
Дети с интересом фотографировались со своими работами. И готовились к следующему мастер-классу, который состоится, как обычно, в будущую субботу в 15 часов.
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