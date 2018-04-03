Пациентка сняла на видео приехавшего на вызов пьяного фельдшера. У него умер ребенок

Жительница Калининграда сняла на видео, как для оказания первой помощи приехал пьяный фельдшер. Во время общения медик признался, что день назад у него умер ребенок. Ролик опубликован на YouTube.

Женщина спросила у медика, трезв ли он. Мужчина дал положительный ответ. Но пациентка не успокаивалась. Она заявила, что видит, что врач пьян.

«Почему я такой пьяный? У меня вчера ребенок умер», — сказал медик.

Этой информации женщине не хватило и она продолжила выяснять, почему сотрудник вышел на работу.

На самом ли деле медик потерял ребенка или это просто «повод» не потерять работу, находясь пьяным на рабочей смене — неизвестно.

В середине марта нетрезвый мужчина избил фельдшера скорой помощи. Врач приехал на срочный вызов к его маленькому сыну, однако отцу

что-то показалось и он начал бить медика по голове.