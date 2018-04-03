Пациентка сняла на видео приехавшего на вызов пьяного фельдшера. У него умер ребенок 

Жительница Калининграда сняла на видео, как для оказания первой помощи приехал пьяный фельдшер. Во время общения медик признался, что день назад у него умер ребенок. Ролик опубликован на YouTube.
Женщина спросила у медика, трезв ли он. Мужчина дал положительный ответ. Но пациентка не успокаивалась. Она заявила, что видит, что врач пьян.
«Почему я такой пьяный? У меня вчера ребенок умер», — сказал медик.
Этой информации женщине не хватило и она продолжила выяснять, почему сотрудник вышел на работу.
На самом ли деле медик потерял ребенка или это просто «повод» не потерять работу, находясь пьяным на рабочей смене — неизвестно.
В середине марта нетрезвый мужчина избил фельдшера скорой помощи. Врач приехал на срочный вызов к его маленькому сыну, однако отцу
что-то показалось и он начал бить медика по голове.