38 попугаев: как научить ребенка обращаться с деньгами?

Почему нужно заниматься финансовым образованием ребенка и как именно это нужно делать.

Российское образование устроено так, что детей совершенно не готовят к реальной жизни. И это довольно серьезная проблема, потому что, например, из-за низкой финансовой грамотности взрослые и вроде как ответственные люди часто оказываются в печальном положении. Финансовые пирамиды, микрозаймы, доверенности, подписанные на сомнительные организации, — все это следствие того, что нам с детства не объясняют, как распоряжаться деньгами. Вот еще несколько причин для того, чтобы заняться финансовым образованием вашего ребенка: 1) Дети часто теряют деньги, а еще в школе часто старшие ребята отнимают деньги у младших. 2) Дети легко одалживают друг друг деньги, забывают об этом или не понимают, как потребовать свои деньги обратно. 3) Дети часто копят на какое-то заветное желание, но у них никак не выходит собрать нужную сумму. 4) Дети пытаются совершать финансовые операции онлайн, делают ошибки и даже проигрывают деньги в онлайн-казино.

Итак, что же нужно делать, чтобы научить ребенка обращаться с деньгами? ИГРЫ Самое очевидное — обучение через игры. Старая добрая «Монополия», «Инвестор», «Стартап» и другие настолки, которые дают основные представления о бизнесе — как покупать, продавать, развивать, создавать синдикаты, платить налоги и так далее. Конечно, все это очень условно, но ребенок учится принимать финансовые решения и видеть последствия этих решений. Необязательно ограничиваться настольными играми — есть финансовые игры для компьютера и для приставки. БЮДЖЕТ Детей обычно стараются не привлекать к планированию семейного бюджета, а зря. Вы можете вместе не просто распланировать праздник в честь дня рождения, а расписать все затраты — постараться вписаться в определенный бюджет. Также совместно можно принимать решения о крупных покупках — найти оптимальную цену, просчитать, можете ли вы оплатить эту вещи сразу или придется брать расcрочку. Так ребенок узнает о планировании семейного бюджета и уже на вполне реальных (не нарисованных) деньгах ощутит, что такое кредит, например. СПИСКИ И ПЛАНИРОВАНИЕ Вы ежегодно составляете список покупок к школе? Поручите это вашему ребенку. Пусть он не только составит список, но и рассчитает минимальную и максимальную стоимость закупки. Составлением бюджета «на обучение» можно заниматься ежемесячно: сюда входит оплата всех секций, репетиторов, формы, учебников и канцелярских товаров.

АНАЛИЗ Учите анализировать и выбирать. Например, ребенок просит новый телефон. Пусть он сам посмотрит разные сайты, найдет оптимальную цену, проверит, есть ли гарантия, разберется, что влияет на ценообразование. Где-то будет дорогая доставка, где-то — ненадежный поставщик с плохими отзывами. Все это та же «Монополия», но в реальной жизни. ПОМОЩЬ С DIGITAL Используйте детей! Не в прямом смысле, конечно. Но им порой гораздо проще разобраться со всем, что касается digital-сферы: онлайн-банкинг, приложения, специальные акции — пусть ваш ребенок поможет вам. БАНКОВСКИЕ КАРТЫ Научите ребенка пользовать электронными деньгами — это гораздо безопаснее, и их точно не отберет Коля из 10 «Б». К тому же дети смогут анализировать свои расходы при помощи приложений. Можно выпустить дополнительную карту для ребенка, привязанную к вашему счету, либо карту, привязанную к электронному кошельку. Разумеется, необходимо установить ограничение расходов. ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО Знакомьте детей с профессиями, которые буду востребованы в будущем. Обсудите, какие сферы станут актуальны через 10-15 лет, выберите одну и определите знания и умения, которые необходимы. Пусть ребенок сам определит, как инвестировать свое время, знания, деньги, для того чтобы овладеть этой профессией. Через такие инвестиции проще объяснить рынок акций и крипто-валют.