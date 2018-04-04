Летние лагеря на море — 2018

Пляж, солнце, друзья и никаких родителей рядом. Мы выбрали самые классные летние лагеря, расположенные на побережье.

МДЦ «Артек»

«Артек» — лагерь-легенда, заветная мечта советских школьников — до сих пор не потерял своей популярности. Как и тридцать лет назад, попасть сюда могут только лучшие из лучших: «пропуском» в международный детский центр являются внушительные успехи в творчестве, учебе или спорте.

«Артек» представляет собой маленькое государство, где есть несколько музеев (среди них — «Космос», основанный Юрием Гагариным ), дворец Суук-Су, стадион на 7 тысяч мест, собственное телевидение и киностудия, несколько парков и более ста пятидесяти зданий. На сегодняшний день площадь лагеря составляет 208 га, что превышает размеры, например, Монако.

В «Артеке» есть 16 творческих студий, веревочный парк, оборудованные спортивные площадки и корты, бассейны, а в программе — конкурсы и творческие праздники, концерты и фестивали. Расписание смен на 2018 год можно посмотреть здесь.

Где: поселок Гурзуф, Крым

Цена: 80 000 рублей за 21 день

Возраст: 8-17 лет ВДЦ «Орленок»

«Орленок» был открыт в 1960 году в 45 км от Туапсе, в районе Золотой долины. Сейчас это настоящая республика детства: на территории в 217 га размещается 9 лагерей с собственной школой, спорткомплексом, футбольным полем, Дворцом культуры, Домом авиации и даже астрономической обсерваторией. Именно поэтому выбор кружков и студий в лагере огромен — от живописи нитками и цветочного дизайна до пулевой стрельбы и парашютизма. В программе также купания, экскурсии по Краснодарскому краю, прогулки на катере, концерты, соревнования и, конечно, ежевечерние дискотеки.

Где: Туапсинский район, Краснодарский край

Цена: от 43 000 рублей

Возраст: 6-17 лет ДОЛ «Чайка»

«Чайка» считается одним из лучших детских центров Крыма. Дело в расположении: лагерь находится в Профессорском уголке Алушты, практически на берегу моря. «Чайка» напоминает огромный вечнозеленый парк, в котором встречаются едва ли не все субтропические растения. В лагере постоянно проходят праздники, конкурсы и дискотеки, устраиваются экскурсии и концерты. На территории здравницы имеются спортивные площадки, летний кинотеатр, игровые комнаты и многое другое. Дети в «Чайке» жалуются только на «мелкое» море, однако родители воспринимают это как плюс.

Где: Алушта, Крым

Цена: от 28 350 рублей

Возраст: 6-17 лет ВДЦ «Смена»

Поездка в «Смену» — возможность совместить приятное с полезным. В лагере создана уникальная база для обучения и развития. Здесь открыты собственная ТВ-студия, фабрика проектов, бизнес-центр, IT-лаборатория, технопарк, где всегда можно найти занятие. А для любителей подвижного отдыха есть футбольное поле, крытый бассейн, тир, зал для борьбы и многое другое. Бегать с занятия на занятие можно на фоне живописных пейзажей — лагерь расположен прямо на берегу Черного моря, неподалеку от природного заповедника «Утриш», в окружении сосновых рощ и реликтовых лесов.

Где: поселок Сукко, Краснодарский край

Цена: от 35 700 рублей в зависимости от смены

Возраст: 7-17 лет