В Прикамье наказали родителей, которые избили сына-подростка

Избитый парнишка сейчас уехал к бабушке и ни за что не хочет возвращаться жить к своей родной матери и отчиму. Семейный конфликт, из-за которого всё произошло, случился в новогодние каникулы в деревне Кондратово Пермского района. Родители с ребёнком пришли в гости к знакомым. Началось весёлое застолье.

Когда на дворе была ночь, женщина обнаружила, что её сын пропал из квартиры. Мальчик нашли на улице, привели в квартиру и устроили скандал, в ходе которого мужчина ударил ребёнка рукой по голове, а мать нанесла несколько ударов рукой по ягодицам сына.

В медицинском учреждении подростку поставили диагноз: ушиб мягких тканей лица и ссадина.