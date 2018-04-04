В Прикамье наказали родителей, которые избили сына-подростка 

Избитый парнишка сейчас уехал к бабушке и ни за что не хочет возвращаться жить к своей родной матери и отчиму. Семейный конфликт, из-за которого всё произошло, случился в новогодние каникулы в деревне Кондратово Пермского района. Родители с ребёнком пришли в гости к знакомым. Началось весёлое застолье.
Когда на дворе была ночь, женщина обнаружила, что её сын пропал из квартиры. Мальчик нашли на улице, привели в квартиру и устроили скандал, в ходе которого мужчина ударил ребёнка рукой по голове, а мать нанесла несколько ударов рукой по ягодицам сына.
В медицинском учреждении подростку поставили диагноз: ушиб мягких тканей лица и ссадина.
«О произошедшем правоохранительным органам стало известно из сообщений, поступивших из медицинского учреждения, куда мальчика привела сама мать, — сообщили в пресс-службе суда Пермского района. — Мать мальчика и её сожитель были признаны судом виновными в нанесении побоев и привлечены к административной ответственности. Суд назначил им наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей и 6000 рублей.