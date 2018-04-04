Что случилось в СК «Олимпия», где пострадал ребенок. Собрали версии произошедшего

«Девочка потеряла сознание»

Как рассказал 59.ru отец одной из девочек, которые ходили плавать в тот день вместе с пострадавшей, на тренировке всё было как обычно: дети выполняли упражнения, после которых один за другим вылезали из воды.

— Моя дочь увидела, что Карина (имя ребенка изменено. — Прим. автора) закончила задание и хотела выйти из воды, подтянулась на бортик и упала обратно в воду, — рассказал 59.ru Петр (имя изменено по просьбе собеседника. — Прим. автора).

При этом, по словам мужчины, девочка потеряла сознание до падения. Со дна ее сразу же поднял мужчина, находящийся на соседней дорожке. Он передал ее тренеру и подоспевшим спасателям.

Эта версия расходится с той, которую недавно озвучивал источник 59.ru, ссылавшийся на данные камер наблюдения: по их данным, ребенок пробыл в воде не менее пяти минут, прежде чем пострадавшую достали. При этом ряд других СМИ со ссылкой на свои источники также писали о том, что девочка провела какое-то время в воде. Есть и менее критичные расхождения — по словам еще одной очевидицы, девочку со дна подняла женщина.

Отец другого ребенка, занимающегося плаванием в этой группе, рассказал 59.ru, что у девочки неоднократно были обмороки на соревнованиях. Пока эта информация не подтверждена.

— Все эти дети получали взрослые разряды, встали на учет в физдиспансер в феврале этого года и прошли детальное обследование, сдали анализы, ЭКГ, УЗИ, — рассказывает Петр. — Обследования были до и после физнагрузки. Если бы возникло малейшее сомнение в их здоровье, никто не стал бы брать на себя ответственность. При любой жалобе на недомогание во время тренировок ребят сразу же отстраняют от занятий и направляют к медику. С этим очень строго.

Сейчас Карина находится в больнице, врачи делают всё возможное, чтобы девочка пришла в себя, и прогнозов пока не дают.

«Лучший тренер Пермского края»

Пока информация о том, что ребенок пять минут пролежал на дне бассейна, официально никем не прокомментирована — в администрации «Олимпии» 59.ru сообщили, что в интересах следствия никакие подробности разглашаться не будут. Нам удалось выяснить, что наставником группы ребят, в которой занималась Карина, является известный в Пермском крае тренер по плаванию Наталья Аборина, выпустившая в свое время многих известных пермских пловцов, участников Олимпиад — среди них, к примеру, Дарья Муллакаева (участница Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. — Прим. автора). По словам источника в Минспорте Прикамья, она считается действительно лучшим тренером по плаванию в регионе. Ее стаж в этой должности составляет 16 лет.

Наталья Аборина, которая бы тренером у пострадавшей девочки, имеет 16-летний стаж работы

Сейчас в «Олимпии» проходит проверка, следователи допрашивают всех участников процесса. Занятия не отменяются, и тренер работает. Мы в качестве посетителей побывали сегодня в бассейне: детей по-прежнему много, никто массово не отменяет занятия.

В целом в группах по плаванию бывает до 15 человек, таких групп в день занимается несколько. Дети приходят, раздеваются, ждут в холле, пока по громкоговорителю не объявят, что тренер их ждет.

— Помимо тренера за детьми еще должны смотреть два спасателя — они всегда находятся в бассейне, — рассказывает 59.ru сотрудник бассейна.

Тренера Наталью Аборину характеризуют только с положительной стороны:

— Она всегда очень внимательная — на соревнованиях не только за результатами следит, но и за здоровьем детей.

Дочь Петра занимается у Натальи уже четыре года.

— Это тренер, для которого его воспитанники — смысл жизни, — говорит Петр. — Она относится к ним, как к своим детям. Для неё важны не только их спортивные результаты, но и их дела в школе, личные отношения, становление их как личности. Все каникулы она проводит с ними в лагерях. Она больше знает о наших детях, чем мы. И для детей она непререкаемый авторитет.

«Внезапно начала тонуть»

Следователи пока не говорят о том, действительно ли ребенок провел под водой около пяти минут. Официальное сообщение краевого СУ СКР звучит так:

— Во время тренировки в бассейне девочка внезапно начала тонуть.

Также открытым остается вопрос, сколько времени до места происшествия ехала скорая.

В краевом Минздраве подтвердили, что в 16:40 медики выехали к бассейну на вызов скорой помощи.

— До прибытия скорой реанимационные мероприятия провели сотрудники бассейна. С помощью медиков из скорой помощи девочке удалось восстановить сердечную деятельность, — рассказали в пресс-службе Минздрава.

В краевом СУ СКР сообщили журналисту 59.ru, что возбуждено дело по статье «Неоказание надлежащих услуг».