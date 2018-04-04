5 причин читать комиксы с ребенком

Фото: Светлана Филяева

Часто комиксы не воспринимаются как качественное чтение для детей и подростков. Тем не менее истории, рассказанные визуальным языком, могут помочь ребенку в развитии не меньше классической литературы. Все о пользе комиксов расскажут на XVII Международном фестивале «КомМиссия», который пройдет на площадке Российской государственной библиотеки для молодежи (rgub.ru), в Музее Москвы и на Дизайн-заводе «Флакон» с 3 по 15 апреля.

Эмоциональный интеллект

Комиксы развивают эмоциональный интеллект у детей. Эмоциональный интеллект — это возможность хорошо понимать себя и других, а значит, строить успешные коммуникации, учиться, заводить друзей, а потом строить карьеру.

История в рисунках — хороший тренинг для эмоционального интеллекта. Ребенок может следить за действием и выражением лиц участников событий. Причем можно не спешить, вернуться назад и перечитать-посмотреть еще раз.

Развитие воображения и креативности

Графические истории всегда побуждают и стимулируют собственную креативность у детей.

Визуальные образы запускают активность правого полушария, которое отвечает за эмоции, воображение, интуицию. У каждого художника есть свой уникальный стиль, способ рисовать историю, сделать акцент на цвете, локациях, героях. У ребенка часто появляется желание порисовать самому, придумать свое альтернативное развитие сюжета, героев.

Чтение комиксов расширяет и креативность в жизни, поведенческий сценарий, наблюдательность, вариативность принятия решений.

Внимание и память

Сейчас мы часто жалуемся на все увеличивающуюся скорость кадра в кино, анимации.

Это действительно так, и психологи отмечают в последнее десятилетие у детей снижение способности концентрировать внимание на рассказе, фиксировать ключевые моменты и пересказывать.

Комиксы возвращают к книге — когда переворачивается страница за страницей, действие развивается постепенно и сама история запоминается.

Фото: Светлана Филяева

Образовательные комиксы

Большое количество образовательных, познавательных комиксов вышли за последние год-два на наш книжный рынок.

Такие комиксы ориентированы на разные возрасты — от младшего школьного возраста до старших подростков.

Учитывая то, что комиксы запоминаются лучше, так как текст сопровождается визуальным рядом, у вас появляется хорошая альтернатива учебнику или энциклопедии, для того чтобы познакомить ребенка с фактами истории или математикой, физикой, астрономией.

К тому же у многих детей, для которых визуальный способ освоения информации и контакта с миром является ведущим, комиксы будут самым понятным источником новых знаний.

Супергерои и архетипы в комиксах — терапевтический эффект

Одна из самых популярных тем в комиксах, графических романах и новеллах — это создание супергероя, который может не выделяться ничем в обычной жизни, но на самом деле обладает уникальными качествами.

Для детей и подростков это хорошая психологическая метафора и возможность подумать на важные темы: кто я, каким меня видят другие, что я еще могу, какие качества могу развить, чего боюсь, чего хочу.

Свой супергерой помогает пройти через сложные эмоциональные ситуации, лучше понять себя, свои сильные и слабые стороны. В этом феномен комикса как формы искусства — как любое творчество, это мультимодальность и свобода самовыражения.

Фото: пресс-служба Российской государственной библиотеки для молодежи

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