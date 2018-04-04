В Мосгордуме считают необходимым запретить рекламу детских молочных смесей на федеральных телеканалах

В комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья считают необходимым запретить рекламу детских молочных смесей на федеральных телеканалах с целью пропаганды грудного вскармливания. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила глава комиссии Людмила Стебенкова.

«Сегодня эта реклама (детских молочных смесей — прим. Агентства городских новостей «Москва» ) на федеральных каналах идет каждые пять минут. Многих мам это сбивает с толку. Они думают, что это инновации или то же самое, что и грудное молоко. Если ребенок находится на грудном вскармливании, он меньше болеет, у него совершенно другой иммунитет, это доказанные вещи. Мы неоднократно выступали на эту тему.

Снова обратимся, чтобы хотя бы ограничили эту рекламу», — сказала Л. Стебенкова.

Она отметила, что запрет рекламы детских молочных смесей является мировой практикой.

«Это мировая практика, те страны, которые привержены к грудному вскармливанию, запретили рекламу детских молочных смесей, потому что, если мы рекламируем молочные смеси, то это уже альтернатива грудному вскармливанию», — подчеркнула Л. Стебенкова.

Также она добавила, что лишь 30% матерей кормят детей грудью до восьми месяцев из 12.

«У нас лишь 80% кормят грудью детей до двух месяцев, 50% — до шести месяцев и только 30% — до восьми месяцев, хотя грудное вскармливание всячески пропагандируется медиками», — заключила Л. Стебенкова.