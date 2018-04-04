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В Мосгордуме считают необходимым запретить рекламу детских молочных смесей на федеральных телеканалах
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В Мосгордуме считают необходимым запретить рекламу детских молочных смесей на федеральных телеканалах 

Агентство «Москва» 3 часа назад
В комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья считают необходимым запретить рекламу детских молочных смесей на федеральных телеканалах с целью пропаганды грудного вскармливания. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила глава комиссии Людмила Стебенкова.
«Сегодня эта реклама (детских молочных смесей — прим. Агентства городских новостей «Москва») на федеральных каналах идет каждые пять минут. Многих мам это сбивает с толку. Они думают, что это инновации или то же самое, что и грудное молоко. Если ребенок находится на грудном вскармливании, он меньше болеет, у него совершенно другой иммунитет, это доказанные вещи. Мы неоднократно выступали на эту тему.
Снова обратимся, чтобы хотя бы ограничили эту рекламу», — сказала Л. Стебенкова.
Она отметила, что запрет рекламы детских молочных смесей является мировой практикой.
«Это мировая практика, те страны, которые привержены к грудному вскармливанию, запретили рекламу детских молочных смесей, потому что, если мы рекламируем молочные смеси, то это уже альтернатива грудному вскармливанию», — подчеркнула Л. Стебенкова.
Также она добавила, что лишь 30% матерей кормят детей грудью до восьми месяцев из 12.
«У нас лишь 80% кормят грудью детей до двух месяцев, 50% — до шести месяцев и только 30% — до восьми месяцев, хотя грудное вскармливание всячески пропагандируется медиками», — заключила Л. Стебенкова.
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