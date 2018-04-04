Детские лагеря проверят на готовность к пожароопасному сезону 

До конца апреля детские лагеря и оздоровительные центры по всей России проверят на готовность к пожароопасному сезону. Об этом сообщают «Известия». Поручение дала правительственная комиссия. В ходе проверки специалисты МЧС оценят работоспособность аварийных выходов, систем оповещения и пожарной сигнализации. Кроме того, отряды пожарных совместно с МВД и Рослесхозом будут осуществлять патрулирование территории детских лагерей и мест массового отдыха вблизи лесных зон. Как отметил председатель Национального совета молодёжных и детских объединений Григорий Петушков, важен не только сам факт проверок, но и также их качество.