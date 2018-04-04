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Тедеты: дети должны понять сакральность осетинской хореографии
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Тедеты: дети должны понять сакральность осетинской хореографии 

Sputnik Южная Осетия 2 часа назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
Тедеты\: дети должны понять сакральность осетинской хореографииХудожественный руководитель ансамбля «Сармат» при ЮОГУ Ацамаз Тедеты набирает детей для обучения осетинским танцам. Если вашему ребенку от 7 до 14 лет, можете обращаться в Цхинвальский многопрофильный колледж.
Ацамаз рассказал о важности национальных осетинских танцев.
"Подрастающему поколению на данный момент больше нравятся танцы других народов Кавказа (лезгинка, аджарские). Я хочу, чтобы наши дети в первую очередь выбирали осетинскую хореографию", — подчеркнул Тедеты.
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