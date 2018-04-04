Подарить жизнь. Как подготовиться к беременности и родам?

Только одна из десяти семей, живущих в Прикамье, готовится к рождению будущего ребёнка за несколько месяцев до зачатия.

О наступлении беременности, постановке на учёт, об участии пап в родах корреспондент «АиФ-Прикамье» поговорил с главным акушером-гинекологом Пермского края Ольгой Лих.

Свой профессиональный путь Ольга Анатольевна начинала девятнадцать лет назад с должности врача акушера-гинеколога, и сейчас нередко к ней подходят на улице женщины с уже взрослыми детьми и говорят: «Вы помните меня? А вот это тот малыш, которому вы помогли появиться на свет! Спасибо вам огромное!»

Сначала карьера, дети потом

Средний возраст российской женщины, которая впервые становится матерью, — 26 лет. По данным Росстата, это на пять лет позже, чем в 90-е годы. Почти вдвое выросло время между появлением в семье первого и второго ребёнка. Раньше это было три года, а сейчас — пять-шесть. Рождение второго и последующих детей отодвинулось за рубеж 30-летия матери, а это, как говорят специалисты, влечёт за собой риски.

Алёна Овчинникова, «АиФ-Прикамье»: Какие главные причины «нездоровья» современных мам?

Ольга Лих: Всё больше женщин планируют беременность после 30 лет. В моей личной практике самой возрастной первородящей было 47 лет, а одна из пациенток решилась на повторные роды в 53 года! К этому возрасту у женщин, естественно, развивается масса хронических заболеваний, которые отрицательно влияют на развитие беременности и повышают риск осложнений.

— За последние несколько месяцев в Перми произошло два трагических случая с беременными женщинами. Что случилось?

— К сожалению, не всегда удаётся предотвратить неблагоприятные исходы беременности. Ключевым фактором риска является здоровье матери. Наличие хронических заболеваний, осложнённый акушерско-гинекологический анамнез, инфекционные осложнения на фоне беременности — всё это может стать причиной трагедии. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы беременная женщина находилась под пристальным вниманием врачей.

Здоровый образ жизни

— О чём должны знать будущие родители при планировании беременности?

— Рождение ребёнка — пожалуй, самое важное событие в жизни каждой семьи. Важно понимать, что тщательное обследование и подготовка необходимы до наступления беременности. За несколько месяцев обоим супругам необходимо пройти тщательное медицинское обследование, при необходимости провести курс лечения. Обязательно нужно выявить и пролечить все очаги хронической инфекции (половой сферы, мочевыводящей системы и др.), вылечить зубы, которые могут стать причиной осложнений во время беременности. Необходимо отказаться от вредных привычек и перейти на правильное питание. Перед зачатием врачи рекомендуют пропить курс фолиевой кислоты и препаратов йода.

— С чего начинать планирование беременности?

— Женщине — с визита к акушеру-гинекологу. Необходимо исключить наличие воспалительных заболеваний половых органов, при выявлении патологии провести лечение. Вдобавок нужно уделить внимание лечению других хронических заболеваний: эндокринных, заболеваний сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта. А будущий папа должен пройти обследование, а при необходимости и лечение у уролога.

— На каком сроке рекомендуется вставать на учёт в женскую консультацию?

— Недопустимо, чтобы будущая мама становилась на диспансерный учёт во второй половине беременности или вообще не появлялась в женской консультации. Исходя из результатов контрольных обследований врач оценивает риски возможных осложнений для матери и плода и составляет план ведения беременности и родов. Перинатальная диагностика — очень важный раздел наблюдения во время беременности!

— Какие пациентки попадают на роды в краевой Перинатальный центр?

— Медицинская помощь беременным, роженицам и родильницам организована у нас по трёхуровневому принципу. При физиологическом течении беременности родоразрешение происходит в стационарах первого-второго уровня. А вот беременные с высоким перинатальным риском направляются в учреждение третьего уровня. Там проходит 31% всех родов в крае. В Пермском краевом перинатальном центре ежегодно происходит 4,5-5 тыс. родов. Цифры говорят сами за себя: треть беременных в регионе «здоровыми» назвать нельзя. В перинатальном центре используются современные технологии выхаживания детей, рождённых при сверхранних родах (22-28 недель), 70% таких детей рождаются именно здесь. Всего 90-95% сверхранних родов проходят именно в стационарах третьего уровня.

Папочки тоже рожают

— Часто ли присутствуют на родах будущие отцы? В обмороки не падают?

— Семейно-ориентированные роды получили широкое распространение не только во всём мире, но и у нас. Многие родители сейчас принимают решение о партнёрских родах, мы только приветствуем это. Истории об обмороках — скорее миф. Семьи приходят на роды подготовленные, супруг активно помогает роженице. Данная технология получила всемирное признание и обеспечивает психологический и физический комфорт женщине в родах. Практика показывает, что присутствуя на родах, папочка проникается чувством благодарности и ответственности за родившегося малыша.

Раннее прикладывание к груди, совместное пребывание матери и ребёнка имеет важное значение для здоровья новорождённого и инфекционной безопасности.

Сейчас в медицинских организациях края ввели карантин в связи с эпидемией гриппа, поэтому семьи расстраиваются, что супруг не может присутствовать в родильном зале.

— Кого сейчас рождается больше: мальчиков или девочек?

— На 100 девочек рождается в среднем 105 мальчиков. Ученые уверяют, что эта тенденция сформировалась одновременно с возникновением человека.

— Какие случаи из практики вам запомнились?

— Неудивительно, что больше запоминаются сложные пациенты. В перинатальном центре родился ребёнок у пациентки с хронической болезнью почек. Женщина находилась на ежедневных программах диализа, что позволило сохранить беременность. Сейчас на госпитализации в перинатальном центре находится пациентка с тяжёлым врождённым пороком сердца и с сердечной недостаточностью. Благодаря работе специалистов Центра и врачей-кардиологов на свет появился желанный малыш.

— Как мамочки благодарят вас за возможность взять на руки своего долгожданного ребёнка?

— Самыми искренними, добрыми словами благодарности. Для нас это самая большая награда. В ноябре у нас в перинатальном центре празднуется «День недоношенного ребёнка». На этот праздник бывшие пациентки приводят своих подросших детишек. А видеть их первые шаги и радостные улыбки — это самое важное для врачей, которые месяцами выхаживают малышей, рождённых раньше срока, появившихся на свет в нашем центре.